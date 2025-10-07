Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fue anticipo exclusivo: la Cámara de Diputados se trató la reincorporación de Eduardo Sosa como procurador

Otra sesión secreta para designar dos vocales del Tribunal Superior de Justicia

“Fue un papelón el comportamiento del TSJ y asusta la calidad de los jueces”, Pedro Luxen, jefe de bloque de Por Santa Cruz

“No se puede dar tratamiento a la terna, hay una manda judicial que lo impide”, Eloy Echazú, jefe de bloque de Unión por la Patria

“La ley para ampliar el Tribunal, no es inconstitucional, se trabajó y se votó”, Rocio García, diputada de Unión por la Patria

Picante cruce: Luxen cuestionó a Echazú por el ingreso de su hija al Poder Judicial

Ingresó pedido de juicio político a Fernando Basanta por su designación como fiscal y vocal en el Poder Judicial

Camino a las urnas 2025: nueva charla abierta sobre cómo votar con la boleta única de papel

Santa Cruz fue ratificada como la sede para el juicio por el ARA San Juan

Sívori confirmó que la provincia adquirió el predio de Austral Construcciones

Secuestro en Caleta Olivia: “Intentaron subir a mi hermano de 9 años a un auto”