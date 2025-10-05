Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Camino a las urnas 2025: faltan 21 días para las elecciones

Dolor en el periodismo deportivo: murió José Mallo, quien comenzó en LU12 AM680 y La Opinión Austral

Desde las 09:00 hs. Viví la Fórmula 1 con Franco Colapinto en: LU12 AM680 y FM Láser 92.9

Santa Cruz. Obras luego de 30 años

Vidal supervisó los avances del gas para Pico Truncado y Los Antiguos

Justicia provincial. Aceptará el cargo de Procurador

Eduardo Sosa: “Mi voluntad y objetivo son ver si puedo ser útil”

“Desde antes de asumir, Vidal dejó claro que quiere una justicia independiente”: Nicolás Brizuela, ministro de Gobierno

La restitución de Sosa es una “reivindicación histórica”: Roxana Reyes, diputada nacional

“Santa Cruz salda una deuda institucional histórica”: Pedro Muñoz, diputado provincial

Por Florencia Golender. “Milei: campaña en crisis y a merced de los anuncios de los Estados Unidos”

Inseguridad. Tiroteo de madrugada en Pico Truncado: tres demorados y un arma incautada

Mes rosa. Concientización

Conmovedora 5ta regata en homenaje a Paula Carrillo

Juegos Evita. Mar del Plata

Santa Cruz campeón en futsal femenino tras vencer a Mendoza

Basquetbol. Pre-Federal

Hispano Americano derrotó a Federación por 85 a 84