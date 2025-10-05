Your browser doesn’t support HTML5 audio
Camino a las urnas 2025: faltan 21 días para las elecciones
Dolor en el periodismo deportivo: murió José Mallo, quien comenzó en LU12 AM680 y La Opinión Austral
Desde las 09:00 hs. Viví la Fórmula 1 con Franco Colapinto en: LU12 AM680 y FM Láser 92.9
Santa Cruz. Obras luego de 30 años
Vidal supervisó los avances del gas para Pico Truncado y Los Antiguos
Justicia provincial. Aceptará el cargo de Procurador
Eduardo Sosa: “Mi voluntad y objetivo son ver si puedo ser útil”
- “Desde antes de asumir, Vidal dejó claro que quiere una justicia independiente”: Nicolás Brizuela, ministro de Gobierno
- La restitución de Sosa es una “reivindicación histórica”: Roxana Reyes, diputada nacional
- “Santa Cruz salda una deuda institucional histórica”: Pedro Muñoz, diputado provincial
Por Florencia Golender. “Milei: campaña en crisis y a merced de los anuncios de los Estados Unidos”
Inseguridad. Tiroteo de madrugada en Pico Truncado: tres demorados y un arma incautada
Mes rosa. Concientización
Conmovedora 5ta regata en homenaje a Paula Carrillo
Juegos Evita. Mar del Plata
Santa Cruz campeón en futsal femenino tras vencer a Mendoza
Basquetbol. Pre-Federal
Hispano Americano derrotó a Federación por 85 a 84
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario