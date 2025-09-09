Por La Opinión Austral

“Lucho” González pasó el “primer round” y sigue en La Voz Argentina

Tras el triunfo electoral los mandatarios advierten: “sin gestión, no hay futuro”

Axel Kicillof destacó a los gobernadores de “Provincias Unidas” como bloque nacional

Tras la derrota, Milei conformará una mesa de diálogo con los gobernadores

Sesión del Consejo de Educación, avance hacia los concursos de titularización

Vandalizaron la estatua del padre Juan con símbolos nazis

Comenzó la AOG Expo 2025 con asistencia récord

Acusada de prevaricato, renunció la jueza penal Noelia Ursino