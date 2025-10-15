Por La Opinión Austral

Faltan 11 días para las elecciones

Los ocho de Santa Cruz que pelean por tres bancas en el Congreso

Crisis en el Tribunal Superior de Justicia: vocales de la minoría intimaron a Mariani a cesar en la presidencia y notificaron a la Corte

Juicio político a Fernando Basanta y Reneé Fernández: un trámite avanza y el otro se archiva

Caso Paéz en Río Turbio: limpiaron el lugar donde murió, ¿fue un homicidio?

El empresario Lázaro Báez, de la cárcel al hospital: ¿empeora su salud?

INDEC: la inflación de septiembre fue de 2,1%

Trump da su apoyo a Milei sólo si gana las elecciones

Otro homenaje a Néstor: “para mí es eterno”, aseguró Rudy Ulloa