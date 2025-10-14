Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo lunes 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas, se cumplirán 15 años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.

Como cada año, la agrupación Los Muchachos Peronistas realizará su tradicional acto homenaje en Río Gallegos, encabezado por Rudy Ulloa, amigo personal y colaborador cercano del ex mandatario.

“Convoco a todos los peronistas y los que saben cómo le gustaría a Néstor que estén ahí ese día tan importante, que no lo olviden. Para mí es eterno”, expresó Ulloa en diálogo con La Opinión Austral y anticipó que se espera la llegada de dirigentes nacionales y provinciales para participar del encuentro.

Rudy Ulloa, junto a militantes y vecinos del barrio Del Carmen, en el monumento de Néstor, durante el acto homenaje en 2024. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Rudy Ulloa fue uno de los hombres más cercanos al expresidente desde sus inicios en la militancia. En entrevistas anteriores con La Opinión Austral, recordó cómo conoció a Kirchner en la Unidad Básica Eva Perón del barrio El Carmen, cuando era apenas un adolescente que comenzaba a participar de la política local.

En su libro Mi amigo, el Presidente, publicado en 2022, Ulloa repasó momentos íntimos de la vida de Néstor, su paso por la intendencia de Río Gallegos, la gobernación de Santa Cruz y la llegada a la Presidencia en 2003. “A Néstor lo extraño cada día, pero más aún cuando veo que algunos olvidan lo que él hizo por esta provincia y por el país”, sostuvo.

El acto del 27 de octubre en homenaje a Néstor Kirchner será una jornada de fuerte carga simbólica para el peronismo santacruceño, sobre todo, un día después de las elecciones legislativas.

