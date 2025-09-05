Por La Opinión Austral

Hispano jugará el Torneo Pre Federal de Básquet

Senado de la Nación rechazaron el veto de Milei y la emergencia en discapacidad es ley

“No podemos hacer pulseadas políticas con la discapacidad” Alicia Kirchner

“Si no se cumple, soy el primero en presentar el juicio político” José María Carambia

“No puede aceptarse un equilibrio fiscal contra las necesidades de la gente” Natalia Gadano

Alerta en El Calafate por posible caso de sarampión

Emocionante despedida de Lionel Messi

Adepa en Puerto Madryn 63° Asamblea Martín Etchevers: “No existe un futuro democrático viable sin la plena libertad de expresión”

Quintana Energy busca expandirse con el proyecto Cañadón León-Meseta Espinosa

“Un hecho histórico” Santa Cruz adhirió al decreto que reconoce personería a iglesias no católicas

Accidentes fatales familias del dolor impulsan junta de firmas para endurecer penas