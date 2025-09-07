Por La Opinión Austral

Franco Colapinto en el GP desde las 10:00 hs. En vivo por las radios:

LU12AM680 Río Gallegos

FM Láser 92.9 Río Gallegos

FM Las Heras 92.1

Suspensión preventiva para el DT de Boxing

Entrevista exclusiva: Javier Signorelli, científico del CONICET: “Identificamos entre 40 a 50 especies que podrían ser nuevas”

Camino a las urnas. Elección clave en la Provincia de Buenos Aires.

Expectativa en todo el país: por la madre de las batallas: Fuerza Patria vs. La Libertad Avanza

Por Florencia Golender: “Milei se prepara para que hablen las urnas en Buenos Aires”

Puerto Deseado. Caso “Dante Cattani”

Preventiva al sindicalista de UOCRA que dio brutal golpiza

Ruido de Motores. Autódromo local

Se cumplieron las tandas de clasificación en el José Muñiz

Puerto Madryn: Othar Macharashvili y “Nacho” Torres juntos en la cena de ADEPA

La Opinión Austral, presente: IA en el periodismo: la información en esta desafiante era tecnológica

Todos por Martina. El Calafate

Vendieron más de 200 pollos para colaborar con una nena

Expo. Parroquia San José Obrero

Grupos Scouts de Río Gallegos festejaron su día: “Es una familia”

#ElOmbligodeLOA: Ruidos en el Tribunal Superior de Justicia: vacantes, internas y rumores de nuevos vocales

Río Gallegos: Polémica por la obra de gas del barrio Chimen Aike