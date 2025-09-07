Your browser doesn’t support HTML5 audio
Franco Colapinto en el GP desde las 10:00 hs. En vivo por las radios:
- LU12AM680 Río Gallegos
- FM Láser 92.9 Río Gallegos
- FM Las Heras 92.1
Suspensión preventiva para el DT de Boxing
Entrevista exclusiva: Javier Signorelli, científico del CONICET: “Identificamos entre 40 a 50 especies que podrían ser nuevas”
Camino a las urnas. Elección clave en la Provincia de Buenos Aires.
Expectativa en todo el país: por la madre de las batallas: Fuerza Patria vs. La Libertad Avanza
Por Florencia Golender: “Milei se prepara para que hablen las urnas en Buenos Aires”
Puerto Deseado. Caso “Dante Cattani”
Preventiva al sindicalista de UOCRA que dio brutal golpiza
Ruido de Motores. Autódromo local
Se cumplieron las tandas de clasificación en el José Muñiz
Puerto Madryn: Othar Macharashvili y “Nacho” Torres juntos en la cena de ADEPA
La Opinión Austral, presente: IA en el periodismo: la información en esta desafiante era tecnológica
Todos por Martina. El Calafate
Vendieron más de 200 pollos para colaborar con una nena
Expo. Parroquia San José Obrero
Grupos Scouts de Río Gallegos festejaron su día: “Es una familia”
#ElOmbligodeLOA: Ruidos en el Tribunal Superior de Justicia: vacantes, internas y rumores de nuevos vocales
Río Gallegos: Polémica por la obra de gas del barrio Chimen Aike
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario