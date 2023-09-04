FALTAN 48 DÍAS PARA ELEGIR INTENDENTE

 

COMENZÓ LA CARRERA HACIA EL 22 DE OCTUBRE

16 CANDIDATOS BUSCARÁN LA INTENDENCIA DE CALETA

SEIS LO HACEN POR UNIÓN POR LA PATRIA, INCLUIDO EL PROPIO FERNANDO COTILLO. EL MISMO NÚMERO PRESENTA POR SANTA CRUZ. JUNTOS POR EL CAMBIO LLEVA 3 SIN APOYO DE LA UCR Y EL FIT VA CON BOLETA ÚNICA.

UNIÓN POR LA PATRIA

  • FERNANDO COTILLO
  • EUGENIO QUIROGA
  • GERARDO TERRAZ
  • JUAN CARLOS JUÁREZ
  • JULIÁN CARRIZO
  • MIGUEL TRONCOSO

POR SANTA CRUZ

  • FACUNDO PRADES
  • ISMAEL MACHUCA
  • JUAN ACUÑA KUNZ
  • LUIS MELO
  • JAVIER NAVARRETE
  • VICTOR CHAMORRO

CAMBIA SANTA CRUZ

  • CRISTIAN AGUIRRE
  • HUGO SUÁREZ
  • MARIANO NIETO

FRENTE DE IZQUIERDA

  • OMAR LATINI

 

 

CLAUDIO VIDAL HABLO CON LA OPINIÓN AUSTRAL SOBRE LO QUE ESPERA DE LAS MINERAS:

“ESTOY A FAVOR DE LA EXTRACCIÓN, PERO QUIERO QUE QUEDE MÁS PARA MI PROVINCIA”

 

PANORAMA POLÍTICO

LLEGA LA HORA DE MASSA CANDIDATO

 

GRIPE AVIAR

TODAS LAS MUESTRAS DE LOBOS MARINOS DIERON POSITIVO

 

CALETA OLIVIA

DENUNCIÓ A SU VECINO POR ACOSO SEXUAL Y CIBERNÉTICO

 

COMODORO

COMIENZAN LOS TRABAJOS PARA REPARAR LA RUTA 3

 

NIEVE EN SEPTIEMBRE

LAS HERAS AMANECIÓ DE “BLANCO” ESTE DOMINGO

 

 

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