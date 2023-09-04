FALTAN 48 DÍAS PARA ELEGIR INTENDENTE
COMENZÓ LA CARRERA HACIA EL 22 DE OCTUBRE
16 CANDIDATOS BUSCARÁN LA INTENDENCIA DE CALETA
SEIS LO HACEN POR UNIÓN POR LA PATRIA, INCLUIDO EL PROPIO FERNANDO COTILLO. EL MISMO NÚMERO PRESENTA POR SANTA CRUZ. JUNTOS POR EL CAMBIO LLEVA 3 SIN APOYO DE LA UCR Y EL FIT VA CON BOLETA ÚNICA.
UNIÓN POR LA PATRIA
- FERNANDO COTILLO
- EUGENIO QUIROGA
- GERARDO TERRAZ
- JUAN CARLOS JUÁREZ
- JULIÁN CARRIZO
- MIGUEL TRONCOSO
POR SANTA CRUZ
- FACUNDO PRADES
- ISMAEL MACHUCA
- JUAN ACUÑA KUNZ
- LUIS MELO
- JAVIER NAVARRETE
- VICTOR CHAMORRO
CAMBIA SANTA CRUZ
- CRISTIAN AGUIRRE
- HUGO SUÁREZ
- MARIANO NIETO
FRENTE DE IZQUIERDA
- OMAR LATINI
CLAUDIO VIDAL HABLO CON LA OPINIÓN AUSTRAL SOBRE LO QUE ESPERA DE LAS MINERAS:
“ESTOY A FAVOR DE LA EXTRACCIÓN, PERO QUIERO QUE QUEDE MÁS PARA MI PROVINCIA”
PANORAMA POLÍTICO
LLEGA LA HORA DE MASSA CANDIDATO
GRIPE AVIAR
TODAS LAS MUESTRAS DE LOBOS MARINOS DIERON POSITIVO
CALETA OLIVIA
DENUNCIÓ A SU VECINO POR ACOSO SEXUAL Y CIBERNÉTICO
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COMIENZAN LOS TRABAJOS PARA REPARAR LA RUTA 3
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