LACTANCIA MATERNA

DESDE EL HOSPITAL ZONAL SE SIGUEN HACIENDO ACCIONES DE PROMOCION. ESTA VEZ EN EL CIC ROTARY XXIII.

 

TODOS LOS DETALLES DEL DECRETO QUE ORDENA EL PAGO DEL BONO DE $60.000 A LOS TRABAJADORES

BÁSQUET: GIMNASIA GANÓ EL CLÁSICO COMODORENSE ANTE FEDERACIÓN DEPORTIVA

 

RECLAMO INCENDIARIO

CONDENADO POR ABUSO QUEMÓ UN COLCHÓN EN LA CELDA

 

DESMORONAMIENTO FRENTE AL CERRO CHENQUE

RUTA 3: SIGUEN LOS DESLIZAMIENTOS ESTE MIÉRCOLES LA RUTA SEHUNDIO EN EL KM. 1830

LOS GEÓLOGOS ADVIERTEN QUE SE ESPERAN MÁS MOVIMIENTOS. SI BIEN VIALIDAD NACIONAL YA PROYECTA LAS TAREAS DE RECONSTRUCCIÓN, LAS MISMAS NO PUEDEN INICIAR HASTA QUE “LA NATURALEZA HAGA LO SUYO”. JUAN PABLO LUQUE PIDIÓ A NACIÓN AVANZAR EN EL VIADUCTO COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.

 

ANTE LA FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL

LA FAUNA EN MEDIO DEL PLÁSTICO

LAS IMÁGENES DE LOS FLAMENCOS EN MEDIO DE UNA LAGUNA LLENA DE RESIDUOS PLÁSTICOS ES ELOCUENTE.

EMANUEL MACHIN, BIOLOGO URUGUAYO QUE VIVE EN CALETA OLIVIA, ALERTO SOBRE LAS CONSECUENCIAS.

 

TURISMO

DICTAMEN PARA REGULAR LOS ALQUILERES TEMPORARIOS EN EL SENADO

 

MEDIDA NACIONAL

CONGELARON TARIFAS DE TRANSPORTE PUBLICO POR 90 DÍAS

 

BARRIO HÍPICO

VECINOS SATISFECHOS POR EL PROGRAMA “MAS CERCA”

 

MIRA TAMBIÉN

LAS HERAS

DETUVIERON A DOS JÓVENES LUEGO DE UN RAID DELICTIVO

EN ESTA NOTA Tapas

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