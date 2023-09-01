LACTANCIA MATERNA
DESDE EL HOSPITAL ZONAL SE SIGUEN HACIENDO ACCIONES DE PROMOCION. ESTA VEZ EN EL CIC ROTARY XXIII.
TODOS LOS DETALLES DEL DECRETO QUE ORDENA EL PAGO DEL BONO DE $60.000 A LOS TRABAJADORES
BÁSQUET: GIMNASIA GANÓ EL CLÁSICO COMODORENSE ANTE FEDERACIÓN DEPORTIVA
RECLAMO INCENDIARIO
CONDENADO POR ABUSO QUEMÓ UN COLCHÓN EN LA CELDA
DESMORONAMIENTO FRENTE AL CERRO CHENQUE
RUTA 3: SIGUEN LOS DESLIZAMIENTOS ESTE MIÉRCOLES LA RUTA SEHUNDIO EN EL KM. 1830
LOS GEÓLOGOS ADVIERTEN QUE SE ESPERAN MÁS MOVIMIENTOS. SI BIEN VIALIDAD NACIONAL YA PROYECTA LAS TAREAS DE RECONSTRUCCIÓN, LAS MISMAS NO PUEDEN INICIAR HASTA QUE “LA NATURALEZA HAGA LO SUYO”. JUAN PABLO LUQUE PIDIÓ A NACIÓN AVANZAR EN EL VIADUCTO COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.
ANTE LA FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL
LA FAUNA EN MEDIO DEL PLÁSTICO
LAS IMÁGENES DE LOS FLAMENCOS EN MEDIO DE UNA LAGUNA LLENA DE RESIDUOS PLÁSTICOS ES ELOCUENTE.
EMANUEL MACHIN, BIOLOGO URUGUAYO QUE VIVE EN CALETA OLIVIA, ALERTO SOBRE LAS CONSECUENCIAS.
TURISMO
DICTAMEN PARA REGULAR LOS ALQUILERES TEMPORARIOS EN EL SENADO
MEDIDA NACIONAL
CONGELARON TARIFAS DE TRANSPORTE PUBLICO POR 90 DÍAS
BARRIO HÍPICO
VECINOS SATISFECHOS POR EL PROGRAMA “MAS CERCA”
LAS HERAS
DETUVIERON A DOS JÓVENES LUEGO DE UN RAID DELICTIVO
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