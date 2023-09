En marzo del 2020, las fuerzas de seguridad incautaron una importante cantidad de cocaína que era trasladada desde Pico Truncado a la localidad de Caleta Olivia.

Se trató de un operativo prevencional que las fuerzas habían realizado en la Ruta Provincial N°12, cerca de la localidad de El Bridasaurio que estaba debajo del asiento del acompañante de un Volkswagen Bora.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y el fallo del Tribunal Oral Federal, se pudo saber que el que quedó procesado por el delito de “tenencia de estupefacientes con presuntos fines de comercialización” es un joven de apellido Dionizzio, oriundo de Salta pero que, actualmente, reside en la ciudad de Caleta Olivia.

En aquella oportunidad, el personal de Gendarmería Nacional estaba haciendo controles cuando, el 10 de marzo del 2020, cerca de la una de la tarde, interceptó a un Volkswagen en el que viajaban un hombre, una mujer, el mismo Dionizzio y dos menores de edad.

Dionizzio iba en el lugar del acompañante y, cuando los gendarmes requisaron el rodado, encontraron debajo de su asiento un envoltorio sospechoso. Luego se sabría que se trataba un poco más de 200 gramos de cocaína.

Además, en la zona del baúl, durante una inspección más minuciosa, los agentes del orden hallaron una carpeta que contenía una suma cercana a los 360 mil pesos. En aquel momento, se pensaba que ese dinero podría ser producto de negocios de transacciones de drogas.

Dionizzio estuvo un tiempo demorado pero luego fue liberado por la Justicia. Esta semana, en un acuerdo entre las partes, se resolvió una suspensión de juicio a prueba contra el joven salteño quien deberá cumplir con un régimen de conducta si no quiere perder el beneficio de la libertad.

Según pudo saber este diario, se supo que durante los próximos tres años, el joven no deberá incurrir en nuevos delitos, no abusar del consumo de estupefacientes ni de alcohol, además de fijar domicilio de manera periódica. Como no se pudo acreditar que, efectivamente se dedicaba a la venta de estupefacientes, la caratula pasó a “tenencia simple” por lo que se pudo firmar la probation, además, en el mismo sentido, deberá pagar una multa de 60 mil pesos.