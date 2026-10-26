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Servicios Públicos Sociedad del Estado informó que este martes 27 de octubre se realizará un corte total del suministro de energía eléctrica en Lago Posadas, con una duración estimada de cuatro horas.

Según detalló SPSE, la interrupción será necesaria para llevar adelante los trabajos de instalación de los caños de escape del nuevo grupo generador.

A qué hora será el corte de luz en Lago Posadas

La suspensión del servicio está prevista entre las 9:00 y las 13:00. “Con el fin de minimizar el impacto social del corte, es que SPSE programó este corte en un día feriado”, indicaron desde la empresa mediante un comunicado.

Ante esta situación, solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el período que demanden las tareas técnicas.

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