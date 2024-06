El 17 de noviembre pasado quedó marcado a fuego en la ciudad de Las Heras, primero por el hallazgo de un cuerpo sin vida de una joven madre, luego por la brutalidad con la que se supo que la habían asesinado y, hasta el día de hoy, por la sospecha de parte de la comunidad que sostiene que hubo más de un involucrado.

Se trata del caso de Gimena Extremador, una joven que había desaparecido durante unos días anteriores y que fue encontrada con 32 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo en un descampado ubicado en la zona de chacras de la localidad petrolera de Santa Cruz.

Gimena, que era madre de tres nenes, tenía cortes en el rostro y en el pecho, pero las dos puñaladas en los vitales órganos con el arma blanca fueron suficientes para arrebatarle la vida. Por el hecho está detenido el ex pastor de 46 años Nelson Saldivia quien, actualmente, es el único tras las rejas por el caso.

En abril de este año, el abogado querellante en la causa, Alberto Luciani, fue consultado por el rumor que indicaba que Saldivia se encontraba en libertad y manifestó: “No sé dónde salieron esos rumores, pero son equivocados. El juzgado de Las Heras dictó el procesamiento con prisión preventiva por encontrarlo responsable del crimen y eso significa que tiene que estar preso hasta que vaya a juicio”. El abogado defensor del detenido apeló, pero no se le dio lugar y el Juzgado de Recursos de Caleta Olivia confirmó la preventiva.

Este 17 de junio, Gabriela Extremador, madre de la víctima fatal en este lamentable hecho, realizó un posteo en las redes sociales en las que unió sentimientos como el dolor, la lucha y el reclamo en busca de justicia.

“Siete meses de ese cruel y aberrante asesinato ¿Cómo puede ser que todavía no encierren a las y los asesinos de mi hija? ¿por qué todo el pueblo sabe bien quiénes fueron? no fue Saldivia solo” comenzó diciendo la mujer en una publicación en la red social Facebook.

“Mientras más pasa el tiempo, más duele tu ausencia, hija de mi vida. Más te extraño, me aferro a mi Dios para que calme mi angustia, para que no duela tanto ese dolor que te llega a desgarrar el alma, me aferro a el para no morir sin antes ver la justicia de Dios y del hombre. Hoy como todos los meses pido justicia”, concluyó.