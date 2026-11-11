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Este miércoles 11 de noviembre se cumple un mes de la muerte de Martina Ríos en un incendio intencional ocurrido en Las Heras el pasado 11 de octubre a las 15 horas. La causa es investigada por el fiscal Ariel Candia y el juez Eduardo Cimini del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 y, hasta el momento, la expareja de la joven -que se encontraba en la casa en ese momento- no declaró ante la Justicia.

Enzo Acosta es el único sobreviviente del trágico incendio, estuvo hospitalizado varios días en el centro de salud local, hace unos días recibió el alta médica y hasta el momento no fue imputado, por lo que tampoco declaró ante el magistrado. La respuesta es que “todavía no hay pruebas suficientes”, indicaron fuentes judiciales a La Opinión Austral.

Mientras, en los más de 30 días transcurrido tras el fatal incendio, la familia y las amistades de Martina, salieron a las calles de la localidad de la zona norte de Santa Cruz y exigieron Justicia y la inmediata detención de Acosta, a quien consideran responsable del incendio.

El domingo 8, la joven habría festejado sus 23 años de vida de no ser por el siniestro en el departamento de la calle Alem que conmocionó a los vecinos. Ese día, la comunidad se reunió en la plaza “San Martín” y realizó una suelta de globos en memoria de Martina. En aquella oportunidad, se volvió a insistir el avance sobre las pruebas contundentes obtenidas hasta el momento.

A pocas horas del siniestro, La Opinión Austral había conocido que el resultado de las pericias de Bomberos arrojaron que el incendio había sido intencional y que se había iniciado con un elemento de llama libre -como un encendedor- en la escalera de madera que llevaba al dormitorio del piso superior, donde estaba la joven.

Asimismo, la autopsia realizada a los restos de Martina indicaron que murió por inhalar monóxido de carbono y que su cuerpo no tenía signos de haber sufrido violencia previamente a su fallecimiento.

Por qué Acosta no está detenido

¿Por qué el exnovio no está preso? y ¿Qué espera la Justicia para detenerlo? son los interrogantes que se escuchan en la mayoría de las viviendas de Las Heras. La comunidad y, en especial la madre Cintia Fernández, se preguntan por qué sigue libre y ya presentó un abogado para sostener su inocencia en el caso.

Y la respuesta que le dieron a La Opinión Austral tiene que ver con eso justamente, con el principio de inocencia. “En nuestro sistema penal impera el principio de inocencia, por lo que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario,

hay que romper ese principio de inocencia juntando pruebas para acusar, y el juez considera que aún no tiene las pruebas suficientes para imputarle el delito”.

Desde el Juzgado se está investigando y se pidieron muchas medidas de prueba que llevan su tiempo. “Es muy difícil saber qué pasó, en concreto solo hay un informe de Bomberos diciendo que el incendio fue intencional, hay muchas hipótesis pero ninguna puede confirmarse hasta el momento“, agregó la fuente consultada.

Y volvió a insistir en que la detención de Acosta es una decisión que tiene que tomar Quelín y, por el momento, el magistrado considera que aún faltan pruebas para “imputar un delito tan grave como es un femicidio que tiene pena de prisión perpetua“.

La querella pide que se aparte al juez y fiscal

Alberto Luciani, abogado querellante en el caso Martina, dio a conocer que su estudio va a pedir el apartamiento del juez y del fiscal que se encuentran a cargo de la causa. “Acosta debería estar preso e imputado”, comentó el abogado penalista, que ya hizo dos pedidos de imputación y detención para el exnovio de la joven. Los jóvenes se habían separado en marzo.

“Nosotros estamos más enfocados ahora en pedir que los saquen a ellos de la causa (al juez Quelín y al fiscal Candia), porque está claro que no quieren avanzar por las razones que desconocemos hasta el momento“, dijo Luciani a La Opinión Austral.

Acosta se recuperó rápidamente de las quemaduras de primer y segundo grado que había sufrido en el incendio y en estos momentos se encuentra con su familia en su casa. Mientras, la familia de Martina pide a la Justicia que avance en la investigación por el hecho y esclarezca los pormenores. “Hay una carátula de homicidio sobre la que la justicia debe avanzar”, dijo Fernández, madre de la víctima.