Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la angustia a flor de piel por la falta de la presencia física de Martina Ríos, asesinada en un incendio intencional el 11 de octubre del corriente año en Las Heras, la comunidad se reunió el domingo 8 en la plaza “General San Martín” y realizaron una suelta de globos en el marco de su cumpleaños 23. La Opinión Austral acompañó el emotivo momento.

Cintia Fernández, la madre de la víctima, le agradeció a todas las personas que acompañaron. “Gracias por haber venido. Hoy no es un día como todos los demás porque hoy es el cumpleaños de Martina. A ella le gustaba mucho festejar su cumpleaños y esto era siempre, era muchos globos rosas y cosas de Hello Kitty”, comenzó diciendo la mujer.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 15 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Amigas de la víctima y vecinos en general que se conmovieron por el caso, realizaron una suelta de globos de color rosa, el favorito de ella. En un sentido, se quiso conmemorar la vida de la joven de 22 años, pero también se buscó que la Justicia vea el movimiento y sepa que van a continuar saliendo a las calles y haciendo ruido para que haya justicia.

Cintia junto a “Coca Cola”, uno de los perros de Martina Ríos, en el emotivo encuentro por el día de cumpleaños de la joven. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Con la voz quebrada por tanto dolor, la mujer dijo: “Hoy (domingo) no es un día como los otros que hemos estado con las marchas. Hoy la extraño más que los demás días porque sé que estaría preparando cosas para hacer la cena de su cumpleaños y hoy no lo voy a hacer. Ni siquiera pude escribir algo porque hoy no me salía nada de todo lo que quería decirle. No me quería levantar”.

“Sé que desde donde sea que esté, seguramente está contenta mirando esto porque era como le gustaba festejar su cumpleaños. Así que les agradezco a todos que hayan venido. Vamos a escuchar un ratito un par de canciones y cosas de lo que ella amaba escuchar”, agregó.

Martina tenía tan solo 22 años cuando perdió la vida en el incendio de Las Heras.

Las condiciones climáticas hicieron complicado que se hiciera la suelta de globos. “Queríamos que esté un poco más oscuro por lo de las velas, pero bueno, evidentemente falta todavía para que oscurezca y muchas velas no se van a quedar prendidas porque justo hay viento”, había dicho a los participantes del encuentro.

La mujer posó con “Malia”, otro de los perros de la joven que falleció el 11 de octubre en un incendio intencional. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La causa sigue en investigación. La pericias comprobaron que el incendio en el departamento de la calle Alem fue intencional y se inició con un elemento de llama libre en la escalera. La autopsia dejó claro que la jovencita perdió la vida por inhalación de monóxido de carbono y que no tenía signos de haber sufrido violencia física.

Enzo Acosta se encontraba con Martina el día del incendio y es el único sobreviviente del siniestro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, Enzo Acosta, exnovio de Martina desde marzo y único sobreviviente del siniestro, estuvo internado varios días en el Hospital Distrital lasherense, fue dado de alta médica hace más de dos semanas y desde ese momento se encuentra en su domicilio familiar. Hasta el momento no declaró, no fue imputado ni tampoco detenido.

Familiares, amistades y vecinos se acercaron y participaron de la suelta de globos por Martina. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El saludo de la madre: “Fuiste demasiado para esta tierra, una diosa”

“Feliz cumpleaños número 23 mi reina, mi peque, mi bb, siempre una diosa en tus eternos 22, qué día tan triste al ya no tenerte con nosotros y pensando en que estaríamos haciendo a cada hora del día para festejar tu cumpleaños, decorando tu casa, cocinando pizzas y sandwiches, armando otra torta de Kitty, con crema, dulce de leche y durazno”, comenzó escribiendo Cintia en su cuenta de Facebook.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 16 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Para la mujer y para los allegados de Martina, el domingo 8 fue muy triste para todos. “Un día muy difícil en el que no paré de pensar en vos y no podía escribirte sin llorar, recordando cada detalle de lo que te gusta, no quería levantarme de la cama y que sea tu cumpleaños sin vos, sin tus ocurrencias de último momento y que yo debía ver cómo solucionar“.

Cintia Fernández junto a una joven Martina Ríos.

Cintia había comentado que el domingo de la tragedia, con Martina tenían planes para cenar en casa de su hermano y tío de Martina. Esa mañana le mandó un mensaje que su hija nunca contestó. Por lo que la mujer escribió: “Llevo cuatro domingos esperando que me contestes los mensajes“.

Muchas personas fueron a la marcha con sus canes. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, recordó que los días 8 de noviembre solían ser fechas que le gustaba y disfrutaba. “Ya no lo son, me faltas vos, las charlas tomando algo y mirando el fuego mientras esperábamos la comida que nos preparaba nuestro chef personal”, manifestó en su escrito.

“Que injusta es la vida al arrancarnos tu presencia, nunca podríamos estar preparados para ésto, duele mucho, duele todos los días un poco más, deseo poder darte la luz y la paz que te mereces porque eso fuiste para mí, pero como hago. Necesito verte todos los días, tenerte un poquito más, hablar de cualquier cosa o pasarte a buscar”, añadió.

Martina rescataba y le daba alojo a perros y gatos abandonados. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, Cintia cerró con un mensaje que refleja la persona que fue Martina: “Fuiste demasiado para esta tierra, una diosa sin igual, con un carácter firme, determinante, imponente, sin caretas, con ideas claras, con una mirada hipnótica, única, una sonrisa que no le hacías a cualquier persona. Acá dejaste un montón de gente que te quiere, te extraña, todos dicen cosas hermosas de vos, tan chiquita pero tan grande a la vez, sos todo, sos eterna, sos luz, sos más de lo que el mundo se merece”.

Martina y Cintia disfrazadas para Halloween.

El saludo de la amiga: “Tus 23 años vivirán para siempre en nuestros corazones”

Ramona, una amiga de Martina, escribió en su cuenta de Facebook una carta por el día en que la joven estaría cumpliendo 23 años de vida. “Dicen que la vida es injusta… pero yo creo que hay injusticias que no deberían existir. Injusto es cruzarte con la persona equivocada, entregar tu amor, confiar, abrir tu corazón y que alguien no sepa cuidar todo eso que le diste“, comenzó.

El homenaje a Martina Ríos en la localidad de Las Heras.

Y continúo: “Hoy cumplirías 23 años, Martina. Y qué difícil es pensar que este año no vamos a estar preparando tu cumpleaños, que no habrá festejos, abrazos, risas ni uno de esos cumpleaños de Hello Kitty que tanto te gustaban. Porque vos eras eso: alegría, libertad, ganas de vivir, de compartir y de disfrutar los buenos momentos“.

Una vecina que asistió a la suelta de globos con sus perritos. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Las amigas de Martina siguen con la tranquilidad de que ella vivió a su manera, disfrutó, amó y fue fiel a ella misma. “También nos queda un vacío enorme, de esos que no se llenan y que vamos a aprender a llevar como podamos. Hoy no podemos abrazarte ni cantarte el feliz cumpleaños. Pero podemos nombrarte, recordarte, celebrar tu vida y hacer que nadie te olvide“.

Uno de los perros que estuvo en el encuentro realizado el domingo pasado. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Para cerrar el saludo, Ramona le deseó un feliz cumpleaños al cielo a Martina y sostuvo que sus 23 años vivirán por siempre en sus corazones. “Mientras haya alguien que te recuerde, tu historia seguirá viva. No vamos a dejar que tu nombre se apague. Seguiremos pidiendo justicia, porque merecias vivir y todavía tenías muchísimo por delante. Te extrañamos. Te amamos. Y no te olvidamos”, concluyó.