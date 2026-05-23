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Un amplio operativo desplegado durante la tarde del viernes en la ciudad de Las Heras terminó con el secuestro de un vehículo que tenía pedido activo de captura y el decomiso de una importante carga de cigarrillos de dudosa procedencia que, según se investiga, eran comercializados en distintos kioscos y despensas de la región a precios muy por debajo del mercado.

El procedimiento fue encabezado por personal de Tránsito Municipal, Bromatología y el área de Comercio, con apoyo policial, luego de una serie de tareas de seguimiento vinculadas a denuncias previas realizadas por vecinos y comerciantes de la localidad.

Fuentes consultadas indicaron que el rodado secuestrado registraba un pedido activo emanado por el Juzgado Municipal de Faltas N.º 1, relacionado con un episodio ocurrido el pasado 7 de mayo. Según pudo saber La Opinión Austral, en aquella oportunidad, de acuerdo a la información oficial, el conductor del vehículo habría intentado escapar de un control municipal y, durante la maniobra, un inspector de comercio resultó lesionado.

Todo se habría iniciado a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre un hombre que ofrecía cigarrillos a precios extremadamente bajos en diferentes kioscos y despensas locales, situación que despertó sospechas respecto al origen de la mercadería.

A raíz de esa situación, comenzaron distintas tareas de control y seguimiento para localizar el vehículo involucrado y verificar la procedencia de los productos que estaban siendo distribuidos en la ciudad. Finalmente, durante la tarde del viernes, el rodado fue detectado circulando sobre avenida 9 de Julio y personal municipal montó un operativo para interceptarlo.

Según trascendió, el conductor habría intentado nuevamente darse a la fuga al advertir la presencia de los inspectores, lo que obligó a los agentes a realizar maniobras preventivas utilizando vehículos municipales para bloquear el paso y evitar el escape.

La tensión aumentó en cuestión de segundos y, debido al estado de ofuscación del hombre involucrado, fue necesaria la presencia de efectivos policiales para controlar la situación y garantizar el normal desarrollo del procedimiento. Una vez reducido el conductor y asegurado el vehículo, personal de Bromatología y Comercio avanzó con la inspección de la carga transportada.

Dentro del rodado se halló una importante cantidad de cigarrillos cuya procedencia no pudo ser acreditada en el momento del control, motivo por el cual se procedió al decomiso preventivo de toda la mercadería.

Aunque oficialmente no se informó el valor exacto de lo secuestrado, fuentes vinculadas al operativo señalaron que se trataría de una carga millonaria debido a la gran cantidad de productos transportados.

La investigación ahora busca determinar el origen de los cigarrillos, el circuito de comercialización y si existían más personas involucradas en la distribución de la mercadería en distintas localidades del norte santacruceño.

De acuerdo a la información conocida hasta el momento, el vendedor estaría domiciliado en Caleta Olivia y no solamente operaría en Las Heras, sino también en otras ciudades de la región como Perito Moreno y Los Antiguos.