Your browser doesn’t support HTML5 audio
Una camioneta Volkswagen Amarok que había quedado varada por la acumulación de nieve sobre la Ruta Provincial N° 16, fue liberada por bomberos de Las Heras.
El hecho tuvo lugar este sábado a unos 11 kilómetros de la localidad. Según precisaron las autoridades, el operativo -a cargo de la División Cuartel 11°– concluyó sin personas lesionadas.
La intervención se desarrolló entre las 17:50 y las 19:50, luego de que el vehículo quedara inmovilizado por las condiciones del camino. Para retirarlo del sector, los efectivos trabajaron junto a transeúntes y utilizaron una eslinga de tela y grilletes.
Tras las maniobras de remolque, la camioneta pudo salir de la acumulación de nieve y continuar su marcha hacia Las Heras bajo acompañamiento preventivo del personal de Bomberos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia