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Una camioneta Volkswagen Amarok que había quedado varada por la acumulación de nieve sobre la Ruta Provincial N° 16, fue liberada por bomberos de Las Heras.

El hecho tuvo lugar este sábado a unos 11 kilómetros de la localidad. Según precisaron las autoridades, el operativo -a cargo de la División Cuartel 11°– concluyó sin personas lesionadas.

La intervención se desarrolló entre las 17:50 y las 19:50, luego de que el vehículo quedara inmovilizado por las condiciones del camino. Para retirarlo del sector, los efectivos trabajaron junto a transeúntes y utilizaron una eslinga de tela y grilletes.

Tras las maniobras de remolque, la camioneta pudo salir de la acumulación de nieve y continuar su marcha hacia Las Heras bajo acompañamiento preventivo del personal de Bomberos.

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