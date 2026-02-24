Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las Heras inició este martes con una mañana notoriamente más fría que las anteriores. A las 07:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró 8,6°C, con una sensación térmica de 5,1°C, bajo cielo ligeramente nublado.

El dato no pasó desapercibido, la mínima prevista es de 6°C y la máxima apenas alcanzará los 17°C, lo que representa una caída cercana a los 10 grados en comparación con días previos, cuando las temperaturas se ubicaban por encima de los 24°C e incluso más altas en la región.

Según los datos oficiales, el descenso se explica por el ingreso de una masa de aire más frío impulsada por viento del sector sudoeste, que sopla a 26 km/h. Este tipo de circulación, propia de la región, suele presentarse cuando se retira una masa de aire más cálido y avanza aire más seco y frío desde el sur.

Para el miércoles se espera un repunte térmico significativo: la máxima trepará hasta los 24°C y la mínima se ubicará en torno a los 11°C.

La presión atmosférica, ubicada en 1010 hPa, confirma la presencia de un sistema más estable detrás del frente frío. Esta combinación —aire seco, viento del sudoeste y menor cobertura nubosa durante la noche— favorece madrugadas más frías debido a la rápida pérdida de calor acumulado durante el día anterior.

El escenario será transitorio. Para el miércoles se espera un repunte térmico significativo: la máxima trepará hasta los 24°C y la mínima se ubicará en torno a los 11°C, marcando un regreso a valores más acordes al cierre de febrero. La tendencia indica una segunda mitad de semana más templada, con aumento progresivo de la temperatura.

