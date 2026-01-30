Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las Heras vive este viernes 30 de enero una de las jornadas más intensas del verano, en el marco de la alerta por calor extremo que rige en gran parte de la Patagonia. La temperatura máxima prevista alcanzará los 37°C, con sensación térmica elevada, índice UV extremo y condiciones que requieren cuidados especiales para la salud.

A las 08:20 de la mañana, la ciudad ya registraba 23°C, anticipando un ascenso térmico sostenido que llevará al termómetro a rozar los 40°C durante el transcurso del día.

Para este viernes 30 de enero se espera:

Temperatura máxima: 37°C

Temperatura mínima: 21°C

Cielo: despejado a ligeramente nublado

Viento: del oeste y noroeste, con velocidades de hasta 33 km/h

Ráfagas: podrían alcanzar los 54 km/h, principalmente por la tarde

Radiación solar: muy alta a extrema

Si bien el viento será moderado, no alcanzará a mitigar el impacto del calor, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día.

Desde el área sanitaria recuerdan que el calor extremo representa un riesgo concreto para la salud, en especial para adultos mayores, niños y personas con enfermedades preexistentes.

🌬️ Sábado con leve descenso térmico y fuerte presencia de viento

El sábado 31 de enero marcará un leve alivio en las temperaturas, aunque el viento será protagonista:

Máxima: 31°C

Mínima: 12°C

Cielo: parcialmente nublado

Viento: intenso, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h

Será una jornada más fresca que la de hoy, pero con condiciones ventosas que podrían generar molestias en actividades al aire libre.

🌧️ Cuándo llegan las lluvias a Las Heras

El cambio más marcado del tiempo comenzará el domingo.

Domingo 1 de febrero

Máxima: 28°C

Mínima: 11°C

Probabilidad de precipitaciones: 80%

Lluvias estimadas: alrededor de 2 mm

🌧️ Inicio de semana: tiempo inestable y más fresco

Lunes 2: 20°C / 12°C – lluvias probables

Martes 3: 17°C / 9°C – precipitaciones persistentes

Miércoles 4: 20°C / 9°C – lluvias aisladas

El inicio de la próxima semana estará marcado por condiciones inestables y temperaturas sensiblemente más bajas, luego del pico extremo de calor de este viernes.

Según el pronóstico, el pico más alto de temperatura en Las Heras se dará entre las 14 y las 17 horas, cuando el termómetro podría alcanzar o rozar los 37°C.

🧭 Recomendaciones ante el calor extremo

Desde el área sanitaria recuerdan que el calor extremo representa un riesgo concreto para la salud, en especial para adultos mayores, niños y personas con enfermedades preexistentes. Por eso, insisten en evitar la exposición al sol durante las horas críticas, mantener una hidratación constante y consultar de inmediato ante cualquier malestar, para prevenir complicaciones mayores.