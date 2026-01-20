Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 20 de enero, Las Heras atraviesa una jornada marcada por altas temperaturas, con una máxima prevista de alrededor de 33 °C, en el marco de condiciones propias del verano en el interior patagónico: cielo mayormente despejado, radiación solar elevada y viento persistente.

Según el pronóstico, el mayor registro térmico se espera durante la tarde, entre las 15 y las 18 horas, con un pico alrededor de las 16 y 17 hs. Esa franja horaria concentra además los niveles más altos de radiación ultravioleta, por lo que se recomienda reducir la exposición al sol y extremar cuidados.

🌡️ Altas temperaturas y organización cotidiana

Durante los días de calor intenso, la dinámica urbana se reorganiza. En las horas centrales del día se observa menor permanencia en espacios abiertos, mientras que la actividad social y recreativa se concentra en la tarde y el atardecer, cuando las condiciones climáticas resultan más favorables.

Este tipo de adaptación horaria es habitual en ciudades del interior, donde el clima influye directamente en las rutinas diarias y en el uso del espacio público.

👶🧓 Cuidado de la salud: grupos prioritarios

Las recomendaciones sanitarias ponen especial atención en niños, niñas y personas adultas mayores, ya que el calor extremo puede afectar con mayor rapidez a estos grupos.

Entre las medidas preventivas se destacan:

Mantener hidratación frecuente, aun sin sensación de sed

Evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 17 hs.

Usar ropa liviana, clara y holgada.

Priorizar ambientes frescos y ventilados.

Reducir actividades físicas en las horas de mayor temperatura.

Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza persistente, confusión, náuseas o debilidad, se recomienda consultar de inmediato al sistema de salud.

🏃 Actividad física en días de calor

La realización de ejercicio al aire libre es posible, pero requiere ajustes en horarios e intensidad. Especialistas aconsejan:

Elegir horarios tempranos por la mañana o después de las 18–19 hs

Reducir la exigencia física

Hidratarse antes, durante y después de la actividad

Utilizar protección solar y vestimenta adecuada

El objetivo es que la actividad física contribuya al bienestar sin generar riesgos.

☀️ Prevención y adaptación

Las altas temperaturas forman parte del verano en la región. La prevención, la información actualizada y la atención a las señales del cuerpo resultan claves para atravesar estos días de manera segura.

Las autoridades recomiendan seguir los pronósticos oficiales, ya que las condiciones de calor podrían repetirse en los próximos días.