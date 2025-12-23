Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A horas de vivir una de las celebraciones más profundas de la fe cristiana, la comunidad de Las Heras se prepara para celebrar la Nochebuena y la Navidad poniendo en el centro el nacimiento de Jesús, con actividades litúrgicas y comunitarias organizadas por la Parroquia San José y las capillas de la localidad.

El tiempo de Navidad recuerda el misterio central del cristianismo: Dios que se hace hombre, que nace en la sencillez de un pesebre y se hace cercano a la humanidad. En ese marco, las celebraciones de estos días invitan al encuentro, a la oración y a renovar la esperanza, especialmente en un contexto social atravesado por dificultades, donde el mensaje del Evangelio vuelve a poner el acento en la vida, la fraternidad y la esperanza.

En la antesala de la Nochebuena, este martes 23 de diciembre, a las 21:00 horas, la comunidad vivirá uno de los momentos más esperados: el Pesebre Viviente, una representación del nacimiento de Jesús preparada por niños, jóvenes y adultos de la comunidad parroquial. Si bien en un primer momento estaba previsto realizarlo en la cancha de la Parroquia San José, por razones climáticas la organización resolvió trasladar la actividad al Centro de Jubilados “Hebras de Plata”, garantizando así su realización y la comodidad de los asistentes.

La representación del Pesebre Viviente es una puesta en escena que busca revivir y contemplar el misterio del nacimiento de Jesús, haciéndose presente, a través de gestos, palabras y símbolos, un acontecimiento religioso que marcó la historia de la humanidad. No se trata únicamente de una representación artística, sino de un acto de fe comunitaria, que invita a detenerse, mirar y volver al origen del mensaje cristiano: Dios que se hace cercano, pobre y frágil, y elige nacer en medio de su pueblo.

La Eucaristía conmemora el nacimiento de Cristo y convoca a la comunidad a reunirse en oración y acción de gracias, celebrando la vida que vence a la tristeza, al miedo y a la muerte, y que abre a la esperanza de la eternidad prometida.

La Nochebuena, el miércoles 24 de diciembre, tendrá su momento central con la Sagrada Misa de Navidad, que se celebrará a las 21:00 horas en la Parroquia San José. La Eucaristía conmemora el nacimiento de Cristo y convoca a la comunidad a reunirse en oración y acción de gracias, celebrando la vida que vence a la tristeza, al miedo y a la muerte, y que abre a la esperanza de la eternidad prometida.

Finalmente, las celebraciones continuarán el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, con un espacio especialmente dedicado a la oración y la contemplación. A las 18:00 horas, se realizará la adoración del Santísimo Sacramento en la Capilla Niño Jesús, invitando a los fieles a un momento de silencio, encuentro personal con Cristo y agradecimiento por el don de la vida.

De este modo, Las Heras se dispone a vivir la Nochebuena y la Navidad con una agenda centrada en la fe, la comunidad y el sentido profundo del nacimiento de Jesús, renovando un mensaje de esperanza que atraviesa generaciones y sigue convocando a encontrarse como hermanos.

