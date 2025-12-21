Your browser doesn’t support HTML5 audio
A poco más de 72 horas de la Nochebuena, las comunidades de la Parroquia San Juan Bosco y el Santuario San Cayetano de Río Gallegos presentaron su Pesebre Viviente.
La recreación teatral de la anunciación del ángel a María, la llegada de María y José a Belén, el nacimiento y la llegada de los Reyes Magos, tuvo como principales protagonistas a los más pequeños.
“Este pesebre se realiza hace más de 10 años, con música en vivo con el coro de la comunidad y una joven que canta dos canciones acompañada de su guitarrista”, contó Silvia, coordinadora del pesebre, a La Opinión Austral.
El grupo, integrado por 17 personas, se preparó durante 10 días para la representación que tuvo lugar en la tarde este domingo que además de la caracterización de cada uno de los actores, la ornamentación y los ensayos, se destacó la presencia de un bebé representando al Niño Jesús en el pesebre.
“El vestuario que se utiliza ha sido colaboración de los padres de la catequesis”, acotó.
Como mensaje del Pesebre Viviente, Silvia manifestó: “Celebramos la grandeza del misterio de Dios que se hace hombre para mostrarnos el camino a la felicidad, la invitación a ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros, el anuncio de la paz a los hombres de buena voluntad que tanto necesita nuestro mundo, la vida, el amor, la amistad, la solidaridad, la justicia, la verdad, nuestra fe y esperanza”.
PESEBRE VIVIENTE EN SANTUARIO SAN CAYETANO
