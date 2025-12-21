Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A poco más de 72 horas de la Nochebuena, las comunidades de la Parroquia San Juan Bosco y el Santuario San Cayetano de Río Gallegos presentaron su Pesebre Viviente.

La recreación teatral de la anunciación del ángel a María, la llegada de María y José a Belén, el nacimiento y la llegada de los Reyes Magos, tuvo como principales protagonistas a los más pequeños.

“Este pesebre se realiza hace más de 10 años, con música en vivo con el coro de la comunidad y una joven que canta dos canciones acompañada de su guitarrista”, contó Silvia, coordinadora del pesebre, a La Opinión Austral.

El grupo, integrado por 17 personas, se preparó durante 10 días para la representación que tuvo lugar en la tarde este domingo que además de la caracterización de cada uno de los actores, la ornamentación y los ensayos, se destacó la presencia de un bebé representando al Niño Jesús en el pesebre.

“El vestuario que se utiliza ha sido colaboración de los padres de la catequesis”, acotó.

1 de 6 | Un bebé representó al Niño Jesús. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 2 de 6 | La llegada de los Reyes Magos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 3 de 6 | José y María en el Pesebre Viviente de la Parroquia San Juan Bosco. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 4 de 6 | María, representada por una niña de la parroquia. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 5 de 6 | Las niñas de catequesis participaron de la representación teatral. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 6 de 6 | Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Como mensaje del Pesebre Viviente, Silvia manifestó: “Celebramos la grandeza del misterio de Dios que se hace hombre para mostrarnos el camino a la felicidad, la invitación a ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros, el anuncio de la paz a los hombres de buena voluntad que tanto necesita nuestro mundo, la vida, el amor, la amistad, la solidaridad, la justicia, la verdad, nuestra fe y esperanza”.

PESEBRE VIVIENTE EN SANTUARIO SAN CAYETANO

1 de 6 | Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 2 de 6 | Los Reyes Magos llegando a conocer al Niño Jesús. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 3 de 6 | María y José en el Pesebre Viviente del Santuario San Cayetano. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 4 de 6 | Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 5 de 6 | Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 6 de 6 | La anunciación del ángel a María. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral