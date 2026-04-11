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En las últimas semanas algo se rompió en el oficialismo de la Cámara de Diputados. Las diferencias ya habían comenzado a ser algo notorias puertas adentro cuando aún estaba al frente del bloque el diputado Fernando Españón. Tras la salida de este, envuelto en causas judiciales, el bloque recayó en el diputado de Puerto San Julián Mario Piero Boffi. Sin embargo, duró apenas un par de semanas en el cargo y renunció. El tercero en tomar el mando fue el legislador Santiago Aberastain, quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Lejos de atemperarse, las diferencias en el bloque parecieron ir incrementándose. El miércoles se conoció que el diputado por el pueblo de Gobernador Gregores Fernando Martínez Alfaro renunció al bloque “Por Santa Cruz“, espacio oficialista del Gobierno provincial que conduce Claudio Vidal. El legislador expresó sus motivos abiertamente a través de un comunicado difundido desde la localidad de Gobernador Gregores.

Diputados recibieron a representantes del Frente Sindical de Santa Cruz. A la derecha, Piero Boffi y Fernando Martínez Alfaro.

“He presentado formalmente mi renuncia al bloque Por Santa Cruz, decisión que responde a razones de carácter político y personal que me llevan a continuar ejerciendo mi responsabilidad legislativa, de ahora en más, en un espacio independiente“, señaló.

“Esta decisión responde a motivos de índole personal que me llevan a continuar el ejercicio de mi función legislativa desde otro espacio de forma independiente, siempre con el firme compromiso de representar los intereses de los ciudadanos que me han honrado con su voto“, afirmó en el comunicado enviado a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Fernando Martínez Alfaro y Piero Boffi en primera fila durante en acto del gobernador Claudio Vidal.

La segunda renuncia

Pero no fue la única renuncia. Este viernes el que blanqueó el alejamiento del bloque oficialista fue el diputado de Puerto San Julián, Piero Boffi, quien dejó al espacio sin su único representante radical. La baja de Boffi es doblemente significativa, ya que responde políticamente al intendente Daniel Gardonio, uno de los jefes comunales más cercanos a Vidal.

El diputado Mario Piero Boffi en sesión. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Consultado por La Opinión Austral, Boffi indicó que el motivo de su salida responde a “cuestiones internas del bloque” y subrayó que no está de acuerdo con algunas posturas y decisiones en la labor parlamentaria pura y exclusivamente”. Asimismo, señaló: “En el ámbito de la Cámara no me gusta, no me siento cómodo en algunas posiciones con falta de diálogo“.

“Para sumar, estaremos acompañando las cuestiones que estén bien, como siempre ha sido y siempre será, buscando y gestionando para toda la comunidad de Puerto San Julián“, dijo finalmente.

Reunión tripartita

Pero la renuncia de estos dos diputados viene precedida de un encuentro entre tres intendentes que fueron dentro del espacio político de “Por Santa Cruz“, pero que en las últimas semanas empezaron a cuestionar al Gobierno provincial. La novedad la dio a conocer el jefe comunal de Puerto Deseado, Juan “Pirri“ Martínez. A través de las redes sociales, el pasado 7 de abril había dicho: “Hoy me reuní con los intendentes Daniel Gardonio, de Puerto San Julián, y Antonio José Carambia, de Las Heras”.

El encuentro de los intendentes aliados Juan “Pirri” Martínez, Daniel Gardonio y Antonio Carambia.

“Más allá de la realidad de cada ciudad, compartimos una misma mirada: la importancia de construir respuestas desde el territorio, con una visión común y entendiendo lo que pasa en cada comunidad”. Y añadió: “En un contexto donde muchas veces se plantean soluciones generales, creemos que es momento de fortalecer un espacio de trabajo conjunto entre municipios que nos permita impulsar propuestas con una mirada más cercana, real y con previsibilidad“.

Asimismo, enfatizó: “Vamos a seguir avanzando en este camino, convencidos de que el desarrollo de la provincia empieza por el crecimiento de cada localidad”.

El diputado radical Piero Boffi presentó la adhesión al RIGI, detrás, el diputado Javier Jara de Movere pidió devolverlo a Comisión de Trabajo.

No son pocos los que empezaron a relacionar la salida de los diputados del bloque con el posicionamiento de algunos intendentes que reclaman más diálogo con el Gobierno provincial, en un contexto de crisis que pega de lleno sobre todo a las localidades de la zona norte santacruceña.