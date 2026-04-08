Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el auditorio del Hospital Distrital “Benigno Fernández” de Las Heras se llevó adelante una capacitación intensiva destinada a personal administrativo de hospitales del flanco norte de Santa Cruz, con el objetivo de mejorar los procesos de facturación de prestaciones médicas a PAMI y corregir errores que, en algunos casos, llevaban años sin resolverse.

La actividad reunió a trabajadores de Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia, en el marco de una instancia de formación orientada a ordenar el circuito administrativo que permite la carga, validación y posterior cobro de las prácticas médicas realizadas a afiliados de la obra social.

La capacitación estuvo a cargo de Mariela Velásquez, jefa del Departamento de Prestaciones de PAMI Santa Cruz, mientras que la coordinación del encuentro fue llevada adelante por la licenciada en nutrición Mirta Pereira, integrante del equipo de la obra social en la provincia.

De izquierda a derecha, Mariela Velásquez, jefa del Departamento de Prestaciones de PAMI Santa Cruz y capacitadora; Matías González, jefe de la Unidad de Gestión Local (UGL) Las Heras; y Paula Álvarez, directora ejecutiva de PAMI Santa Cruz, durante una de las jornadas de capacitación realizadas en la localidad. Foto:Jorge Bilbao/La Opinión Austral

En diálogo con La Opinión Austral, Pereira explicó que la iniciativa surgió a partir de un relevamiento territorial que permitió detectar falencias en el proceso de facturación en distintos hospitales.

“Estuvimos recorriendo hospitales y centros de jubilados a fines de febrero y detectamos muchas dificultades, muchos reclamos vinculados a la facturación. Lo que buscamos es que los hospitales puedan cobrar todas las prestaciones que realmente brindan a los afiliados de PAMI”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el problema no radica en una falta de pago por parte de la obra social, sino en errores dentro del circuito administrativo que impiden completar correctamente la facturación.

“PAMI está pagando en tiempo y forma. Lo que sucede es que muchas veces no se presenta la facturación de manera correcta o falta documentación. Entonces, si el proceso no está bien cargado, no se puede generar el cobro”, explicó.

Durante las jornadas, se trabajó de manera práctica sobre el sistema de facturación, abordando la carga de módulos prestacionales, la identificación de errores frecuentes, el alta de profesionales y la documentación necesaria para completar el circuito administrativo.

“La idea es acompañarlos, facilitarles el trabajo y darles todas las herramientas para que puedan facturar sin inconvenientes. Intervienen muchas áreas, muchas personas, y es importante que todo el circuito funcione correctamente”, sostuvo.

Agentes administrativos de hospitales de Pico Truncado, Caleta Olivia, Perito Moreno, Los Antiguos y Las Heras participaron de la capacitación sobre el sistema de facturación de PAMI, desarrollada en la localidad con el objetivo de mejorar los procesos y garantizar el cobro de prestaciones. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral

Pereira destacó especialmente la participación de los equipos administrativos de los distintos hospitales, remarcando la importancia de fortalecer los vínculos entre las instituciones.

“Fue muy buena la participación de todas las localidades. Esto también permite generar contactos, vínculos, que se conozcan entre ellos y sepan a quién consultar ante cualquier duda”, indicó.

Uno de los puntos más relevantes que surgieron del trabajo territorial fue la detección de hospitales con dificultades sostenidas en la facturación, como el caso de Los Antiguos, donde durante años no se logró completar correctamente el proceso administrativo.

“Era un hospital que prácticamente no cobraba por las prestaciones que brindaba. Ahora se está trabajando para que puedan presentar la documentación y avanzar, al menos, en la recuperación de los últimos meses”, explicó.

Al mismo tiempo, señaló que otros hospitales de la región presentan un mejor desempeño en este aspecto, aunque aún hay cuestiones por mejorar.

“Las Heras, Caleta Olivia y Pico Truncado están facturando bien. En Perito Moreno hay algunas prestaciones que se están cobrando, pero todavía hay cosas por ajustar”, detalló.

La licenciada subrayó que el objetivo central de estas capacitaciones es garantizar que los hospitales puedan sostener su funcionamiento a partir de los ingresos que generan por las prestaciones brindadas a afiliados de PAMI.

“Los hospitales trabajan las 24 horas y lo que nosotros queremos es que puedan cobrar por ese trabajo. Eso es fundamental para sostener el sistema de salud”, expresó.

Por último, indicó que este tipo de instancias continuarán en otras localidades y que se buscará incorporar a Puerto Deseado en futuras capacitaciones, con el fin de fortalecer el funcionamiento del sistema en toda la provincia.

“La idea es seguir acompañando a todos los hospitales, mejorar los procesos y evitar que se generen errores que después terminan afectando tanto a los prestadores como a los afiliados”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral