Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la madrugada de este lunes, un importante operativo de rescate permitió poner a salvo a dos personas que habían quedado atrapadas en medio de la nieve en la zona de Cerro Piedra, un sector del interior provincial donde el termómetro marcaba unos 22 grados bajo cero. Uno de los protagonistas de este tenso episodio fue José Bilbao, quien en comunicación con Radio LU12 AM680 relató cómo atravesó esta extrema situación junto a su pareja, Noelia Siares.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, que trabajaron de manera coordinada con personal del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y de Vialidad Provincial. La intervención comenzó luego de recibirse un aviso sobre una camioneta que había quedado inmovilizada en las inmediaciones del exMódulo YPF Cerro Piedra, un sector de difícil acceso especialmente afectado por el temporal.

Tras avanzar por el área comprometida, los rescatistas localizaron una Toyota Hilux gris perteneciente al establecimiento ganadero Kopolke. En el interior permanecían José y Noelia, quienes aguardaban asistencia sin posibilidades de abandonar el lugar por sus propios medios.

Momento en el que se realizaba el rescate. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

“La nieve nos ganó de mano”

Al reconstruir lo ocurrido, Bilbao explicó: “Nosotros tenemos ganado y en esta época generalmente hay que tener las precauciones en cuanto a forraje, alimento y demás para poder sostener a los animales. La nieve nos ganó de mano y nos agarró con pocas provisiones. Después de la primera nevada apostamos por venirnos al pueblo para buscar alimentos y forraje”.

El vecino de Las Heras -que se desempeñó como Gerente de Distrito de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de dicha localidad durante la gestión de Alicia Kirchner– comentó que, debido a la gran acumulación de nieve sobre el camino habitual, decidieron buscar otra alternativa para salir del establecimiento, aunque el intento terminó frustrado.

“Tratamos de salir por el camino donde está el nacimiento Cerro Piedra. Presumimos que podíamos llegar más fácil y que ahí podía haber gente que, si teníamos inconvenientes, nos pudiera ayudar. Nos encajamos varias veces hasta que en un despiste me quedé sobre un monte y no pude salir”, recordó.

A pesar de la experiencia que ambos poseen en la zona rural, reconoció que jamás habían atravesado una situación semejante. “Generalmente siempre salimos por nuestros propios medios y es la primera vez que nos pasa, porque tenemos mucha experiencia, vivimos en el lugar y sabemos cómo es el tema”, aseguró.

Bilbao trabaja en la actividad ganadera en la zona rural de Las Heras, donde permanece gran parte del año junto a sus animales.

Bilbao precisó que permanecieron casi 48 horas dentro de la camioneta soportando temperaturas extremas, hasta que pudieron establecer contacto y activar el operativo. “Eran temperaturas entre 17 y 23 grados bajo cero, hasta que pudimos lograr comunicarnos con la gente del Gobierno y se activó un protocolo de rescate entre Gendarmería Nacional y Policía Rural”, señaló.

La comunicación satelital que permitió activar el rescate

Seguidamente, destacó que contar con un sistema de comunicación satelital fue determinante para que el desenlace fuera favorable. “Nosotros usamos una antena satelital, así que pudimos comunicarnos. Si esto le pasa a alguien que no tenga comunicación, corre peor suerte”, advirtió.

Durante la espera administraron cuidadosamente los recursos disponibles para soportar el frío, aunque reconoció que no llevaban alimentos sólidos. “No teníamos alimento, solamente agua, porque salimos temprano y considerábamos que en el día ya íbamos a estar en el pueblo, pero no fue así. Nos salieron mal los cálculos”, lamentó.

También admitió que el temporal superó ampliamente lo previsto: “Nos sorprendió la nieve porque nos guiamos un poco por el pronóstico. Estaba anunciada una nevada, pero no tanta. En lugares parejos había 40 centímetros de nieve, en otros llegaba hasta la rodilla y donde había voladeros superaba el metro”.

Bilbao resaltó además la intervención de las autoridades una vez que lograron pedir ayuda. “El ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, tomó cartas en el asunto y después Gendarmería Nacional se comunicó conmigo porque se había activado un protocolo de rescate a nivel nacional. Prodromos armó esta cuestión de rescate con Vialidad Provincial, Gendarmería y la Policía“, valoró.

La camioneta en la que viajaban quedó varada en un sector rural afectado por la nieve y el intenso frío.

Después del rescate: la recuperación y las consecuencias del frío

Una vez a salvo, explicó que tanto él como su pareja rechazaron la asistencia médica porque se encontraban en buen estado, aunque el desgaste físico comenzó a sentirse con el paso de las horas: “Ahora que pasó todo y estamos en casa es como que al cuerpo le cuesta reponerse”, manifestó. El productor, que además padece diabetes, reconoció que el paso del tiempo dentro del vehículo incrementó la preocupación. “Cuando pasan muchas horas también empezás a hacer planes”, sostuvo.

A su vez, dejó una recomendación para quienes deban transitar por caminos rurales durante el invierno. “Cuando la necesidad lo amerita, obviamente hay que hacerlo, pero si no hay urgencia es preferible quedarse en casa y no arriesgarse“, reflexionó. Finalmente, el laherense agradeció el trabajo realizado por los equipos que participaron del operativo: “Estoy agradecido con todos porque hubo mucha predisposición y mucho equipamiento. Por suerte salió todo bien“.

Leé más notas de La Opinión Austral