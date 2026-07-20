Las intensas nevadas y las temperaturas extremas que afectan a gran parte de Santa Cruz volvieron a poner a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia. Durante la madrugada de este lunes, un importante operativo de rescate permitió poner a salvo a dos personas que habían quedado atrapadas en medio de la nieve en la zona de Cerro Piedra, un sector del interior provincial donde el termómetro marcaba unos 22 grados bajo cero.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo saber que el procedimiento fue encabezado por efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, quienes actuaron en forma coordinada con personal del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y de Vialidad Provincial. La intervención comenzó luego de que se recibiera un aviso sobre una camioneta que había quedado inmovilizada en las inmediaciones del ex Módulo YPF Cerro Piedra, una zona de difícil acceso y especialmente afectada por el temporal de nieve.

Momento en el que se realizaba el rescate. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Con el correr de las horas, las condiciones meteorológicas se tornaban cada vez más adversas. La acumulación de nieve sobre el camino, el hielo y la escasa visibilidad hacían prácticamente imposible continuar la marcha, mientras el intenso frío representaba un riesgo concreto para quienes permanecían dentro del vehículo.

Tras avanzar por el sector afectado, los rescatistas lograron localizar una camioneta Toyota Hilux de color gris proveniente del establecimiento ganadero Kopolke. En el interior se encontraban José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares, quienes aguardaban asistencia sin posibilidad de abandonar el lugar por sus propios medios.

Los sargentos Epul y Arbe fueron los primeros en brindar asistencia directa a los ocupantes del rodado. Luego de constatar que ambos se encontraban conscientes y en buen estado general, organizaron su evacuación hacia un sitio seguro para evitar que la prolongada exposición a temperaturas extremas derivara en cuadros de hipotermia u otras complicaciones asociadas al frío.

Mientras tanto, personal de Gendarmería Nacional colaboró en las tareas de seguridad del operativo y Vialidad Provincial trabajó sobre los caminos para facilitar el desplazamiento de los móviles de emergencia y garantizar una vía de salida segura para la camioneta y sus ocupantes.

El rescate concluyó de manera exitosa y sin personas lesionadas, reflejando la importancia del trabajo coordinado entre las distintas instituciones que intervienen en situaciones de emergencia en el extenso territorio santacruceño. En una provincia donde las distancias son grandes y las condiciones climáticas pueden cambiar en cuestión de minutos, la respuesta rápida resulta fundamental para evitar consecuencias mayores.

El traslado de los móviles hasta el establecimiento. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Las autoridades provinciales aprovecharon la ocasión para reiterar el pedido a quienes deban viajar por las rutas del interior de Santa Cruz de consultar previamente el estado de los caminos, respetar las recomendaciones de los organismos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios cuando existan alertas por nevadas, hielo o temperaturas extremas.

Este lunes, Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de Santa Cruz fue entrevistada en LU12 AM680 y contó detalles del suceso: ” Ayer tomamos conocimiento de un estanciero que llevaba más de 24 horas varado junto a su esposa. A pesar de que la ruta estaba cortada por el temporal, decidieron salir igual”, relató, comento que este lunes por la mañana ya se encontraban a salvo en Las Heras y concluyó recomendando: “hay que evitar salir cuando hay temporales de esta magnitud”.

Por su lado, la Administración General de Vialidad Provincial expresó “un especial reconocimiento y felicitaciones al personal del Distrito Vial Las Heras, cuyo compromiso, profesionalismo y vocación de servicio hicieron posible este exitoso operativo en condiciones climáticas extremas”.