En la jornada de este jueves, Darío Méndez (50) asumió formalmente como nuevo jefe de la oficina de ANSES en la localidad de Las Heras. Técnico bancario, cuenta con experiencia previa en el Banco Nación y una extensa trayectoria como comerciante en la ciudad.

En diálogo con La Opinión Austral, Méndez manifestó su satisfacción por el nombramiento. “Muy contento. Todos saben que soy del espacio de La Libertad Avanza. Ya trabajé en Banco Nación, así que tenía experiencia para este tipo de cargos administrativos. Estoy muy agradecido por la oportunidad de desempeñarme en esta nueva experiencia”, expresó.

Durante más de dos décadas desarrolló su actividad en el sector comercial local. En ese marco, reconoció que el comercio ha sido uno de los rubros más golpeados en los últimos años y señaló que en distintas oportunidades se expresó públicamente en defensa del sector.

Méndez, el nuevo jefe de la oficina de Anses en Las Heras Heras, aseguró que priorizará la empatía en la atención a los vecinos.

“Vengo del sector privado. La mayor parte de mi vida laboral fue en el comercio. Estamos tratando de que esa parte comercial pueda volver a tener los frutos que alguna vez supo tener en Las Heras”, sostuvo.

Respecto a su nueva función al frente de ANSES, destacó la importancia de la atención diaria al público y el rol social que cumple el organismo. La oficina atiende de 8 a 14 horas y recibe a una gran cantidad de vecinos que realizan trámites vinculados a jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones.

“Son lugares donde más se necesita humanidad. Hay que tener suma empatía con la gente”, afirmó.

