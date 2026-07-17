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En medio de las complicadas condiciones meteorológicas que afectan la provincia de Santa Cruz, con intensas nevadas y temperaturas bajo cero, un utilitario volcó durante la mañana de este viernes, a unos 25 kilómetros de Las Heras.

Bomberos de la División Cuartel 11.° de esa localidad intervinieron de manera preventiva en el incidente, ocurrido en la Ruta Provincial N.° 43, en dirección a Koluel Kayke.

El operativo comenzó a las 10:40, tras un aviso de la Comisaría Segunda, que dispuso el despliegue del móvil M-1141. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un furgón Fiat Ducato se encontraba volcado sobre su lateral izquierdo. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Los bomberos estabilizaron el vehículo sobre sus ejes y, con la colaboración de un camión particular, lograron ubicarlo de forma segura en la banquina. La dotación regresó a la base a las 12:25, sin novedades en el personal ni daños en el equipamiento.

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