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La muerte de un trabajador petrolero que permanecía internado desde un grave choque ocurrido el pasado 8 de julio en la Ruta Provincial 5, cerca de Rincón de los Sauces, modificó el rumbo de la investigación judicial. Tras el fallecimiento de Marcelo García, la causa pasó a ser investigada como homicidio culposo, mientras avanzan las pericias para establecer cómo ocurrió el siniestro.

El accidente se registró alrededor de las 19:30 en el sector conocido como Bajo del Toro, ubicado a unos 15 kilómetros del acceso a El Trapial, cuando colisionaron dos camionetas que circulaban por la Ruta Provincial 5.

García viajaba como acompañante en una camioneta perteneciente a una empresa petrolera que se dirigía desde Añelo hacia Rincón de los Sauces. Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a una clínica de la ciudad de Neuquén, donde permaneció internado hasta que en los últimos días se confirmó su fallecimiento.

Con su muerte, la investigación judicial cambió de carátula y ahora busca determinar si existieron responsabilidades penales en el hecho.

Investigan si una camioneta invadió el carril contrario

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la investigación está a cargo de la fiscal Rocío Rivero, quien aguarda los resultados de las pericias accidentológicas y mecánicas realizadas sobre los vehículos secuestrados.

De acuerdo con el testimonio de una de las personas que presenció el accidente, la camioneta que impactó contra el vehículo en el que viajaba García habría invadido el carril contrario, una hipótesis que deberá ser confirmada o descartada mediante los informes técnicos.

Las pericias serán determinantes para reconstruir la dinámica del choque y establecer si existió una maniobra indebida que derivó en la colisión.

Cuatro personas fueron asistidas tras el accidente

El siniestro movilizó a Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y personal de salud, que trabajaron en el lugar para asistir a los cuatro hombres involucrados en el choque.

Mientras continúa la investigación, la Justicia espera los resultados de los estudios periciales para definir las responsabilidades y avanzar con la causa, que ahora se encuentra bajo la figura de homicidio culposo.