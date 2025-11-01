Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una investigación iniciada en Entre Ríos y continuada por efectivos de Gendarmería Nacional en Santa Cruz permitió desmantelar una organización que transportaba marihuana desde el norte del país hacia la Patagonia utilizando empresas de mensajería. Más de 20 kilos de droga fueron incautados y una mujer fue detenida cuando intentó retirar un paquete con identidad falsa en Río Gallegos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo saber que, en una operación que demandó semanas de trabajo coordinado entre distintas unidades de Gendarmería Nacional, se logró interceptar un cargamento de marihuana valuado en más de 37 millones de pesos, que era trasladado mediante encomiendas postales desde Misiones y Entre Ríos hacia la provincia de Santa Cruz.

El procedimiento, encabezado por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Pico Truncado”, se enmarca en una investigación federal orientada a frenar el tráfico de drogas hacia la región patagónica.

Según pudo saber este diario, el caso tuvo su origen en un control de rutina del Grupo de Seguridad Vial “Colón”, dependiente del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay”. Durante una inspección en la empresa de transporte “Vía Cargo”, los efectivos detectaron un paquete sospechoso que, tras ser analizado, reveló el contenido ilícito: 10.556 gramos de marihuana. A partir de ese hallazgo, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay ordenó la llamada entrega vigilada, un procedimiento que permite seguir la ruta de la encomienda para identificar a sus destinatarios y cómplices.

La investigación tomó un giro clave cuando el personal de la unidad con sede en Pico Truncado, tras analizar información cruzada en bases de datos nacionales, detectó un nuevo envío con características similares. Este segundo paquete provenía de la provincia de Misiones y tenía como destino la ciudad de Río Gallegos. Con la debida autorización judicial, un equipo especializado se apostó en la sucursal de “Vía Cargo” en la capital santacruceña, donde aguardó el arribo del envío para su control.

Al proceder a la apertura, se encontraron 15 paquetes envueltos en papel film, con un peso total de 10.450 gramos de marihuana. En total, entre ambos procedimientos, la fuerza logró sacar de circulación cerca de 20 kilos de estupefacientes, equivalentes a miles de dosis que —según fuentes oficiales— estaban destinadas a abastecer distintos puntos de distribución en el sur del país.

El valor de la droga secuestrada fue estimado en $37.136.687,50, según la Agencia Regulatoria de Control de Armas y Explosivos (ARCA). Pero más allá de la cifra, el procedimiento representó un duro golpe para una modalidad delictiva que se expandía en silencio: el envío de drogas mediante servicios postales, una táctica que buscaba eludir los controles carreteros y aeroportuarios.

Durante la fase final del operativo, una mujer se presentó en la sucursal para retirar el paquete investigado. Según fuentes del caso, utilizó una identidad falsa y firmó con el nombre de otra persona.

El personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos “Río Gallegos”, que colaboró con la operación, logró detenerla en el acto. La sospechosa quedó a disposición del Juzgado Federal de Río Gallegos, que lleva adelante la causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La coordinación entre las unidades de Pico Truncado y Río Gallegos, bajo la órbita de la Región VII de Gendarmería Nacional, permitió la incautación del cargamento y también desarticular parte de la estructura logística utilizada para el tráfico de drogas hacia el extremo sur del país.