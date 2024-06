Este 2 de junio, se conmemoró el Día Mundial del Sobreviviente de Cáncer, celebrado cada año el primer domingo de junio.

La efeméride surgió en Estados Unidos en el año 1988 con la celebración del “National Cancer Survivors Day“, el primer domingo del mes de junio. Su principal objetivo fue dar reconocimiento a los pacientes que han sobrevivido al cáncer, visibilizando sus necesidades y concientizando acerca de la importancia de la prevención.

En este marco, integrantes del grupo Guerreras Rosas de la Estepa, grupo de sobrevivientes de cáncer de mama de la ciudad de Las Heras, participó de una actividad en la localidad de Pico Truncado, donde se dictó una masterclass de aquagym.

Al respecto, Marta Tejerina, referente del grupo, dialogó con FM Las Heras 92.1, y se refirió a esta fecha tan especial para las personas que se encuentra luchando o ya han superado el cáncer.

“Cada primer domingo de junio se celebra el Día Mundial de los Sobrevivientes de Cáncer. Esta efeméride motiva a los sobrevivientes y a las familias. El cáncer no solo enferma a la persona, sino al grupo familiar. Muchos pensamos que no nos va a tocar, pero uno nunca sabe en qué momento llega. Por eso tenemos que tener un poquito de empatía, con todos los pacientes y con uno mismo. Uno no está preparado para un diagnóstico así”, manifestó

Y agregó: “La vida hay que seguirla disfrutando, no quedarnos atrapados en un diagnóstico”.

Aquagym en Truncado

En otro tramo de la entrevista, Marta comentó cómo fue la actividad de aquagym en Pico Truncado, deporte acuático que las pacientes también realizan en Las Heras.

“Lo de Pico Truncado se realizó un masterclass de aquagym y fuimos una de las localidades invitadas, además de Caleta Olivia y Jaramillo. Nos aceptaron muy bien con la profesora, los ejercicios dentro del agua no son tan bruscos como en tierra y eso nos favorece muchísimo”, contó acerca de la actividad.

“Nos divertimos muchísimo, la pasamos muy lindo, compartimos experiencias con las chicas. La profesora con toda su voluntad nos ayudó, tuvo una muy buena predisposición. Fue muy elogiada en Pico Truncado, una profe muy divertida“, agregó.

En esa línea, Marta reveló que incluso llegaron a bailar un chamamé en aquagym, un ritmo novedoso para ese tipo de actividad. “Ejercitamos todo el cuerpo, no solo brazos y piernas”, sostuvo.

Sobrevivir al cáncer

Por último, Marta Tejerina se refirió al camino para superar el cáncer. Actualmente, el grupo Guerreras Rosas de la Estepa tiene 7 sobrevivientes, de un total de 19 integrantes.

“Estas mujeres son ejemplo de que se puede, si uno sigue el tratamiento como se debe y si existe la prevención adecuada, ahí tenemos más posibilidades de ser sobrevivientes“, consideró la mujer.

“Hay que seguir dándole lucha. Nosotras somos 19, pero hay muchas más que no se animan a acercarse y seguramente estan en un proceso también de encontrarse a sí misma con algo totalmente distinto que les modifica la vida. Que sepan que en estos grupos pueden encontrar la contención y gente que no te va a juzgar y solamente va a estar para acompañar”, concluyó.