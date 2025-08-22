Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El folklore refiere a un conjunto de ideologías, costumbres y expresiones culturales que son autóctonas de un pueblo en particular. Representa la identidad colectiva con la que se define una sociedad, y se manifiesta en la música, la danza, la gastronomía, la arquitectura, los ritos, las artesanías y las festividades.

El término proviene del inglés: folk significa pueblo y lore hace referencia al saber. Su incorporación al lenguaje académico se remonta al 22 de agosto de 1846, cuando el arqueólogo británico William John Thoms lo utilizó por primera vez en un escrito publicado en la revista The Athenaeum de Londres. Por eso, la UNESCO adopta esta fecha para conmemorar el Día Mundial del Folklore, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la preservación cultural.

Juan Bautista Ambrosetti y el folklore argentino

En Argentina, el 22 de agosto también recuerda el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865–1917), etnógrafo, arqueólogo y naturalista entrerriano que dedicó su vida a investigar y difundir los elementos culturales de los pueblos originarios. Se lo considera el primer profesional en analizar el folklore nacional y el impulsor de la arqueología científica en el país.

Su legado es reconocido en 1960, cuando el Congreso Internacional de Folklore realizado en Buenos Aires establece esta fecha como homenaje. Desde entonces, el Día del Folklore en Argentina honra a Ambrosetti como el “padre de la ciencia folklórica nacional”.

Voces y referentes culturales

En nuestro país, el folklore está profundamente ligado al género musical que lleva su nombre y a un conjunto de danzas autóctonas como la chacarera, la zamba, el malambo, la payada, el gato y la milonga. Figuras como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Guarany, Ramón Ayala, Teresa Parodi, Chaqueño Palavecino, Víctor Heredia y Soledad Pastorutti se cuentan entre sus grandes referentes.

A la par, cada región lo celebra con sus propias expresiones y festivales. En la Patagonia, distintas instituciones culturales lo reivindican como un patrimonio vivo. En diálogo con La Opinión Austral, el profesor Daniel Uribe, director de la Escuela Municipal de Danzas General Las Heras y del Ballet Nacional de la Patagonia, destaca:“El folklore no es solamente un conjunto de danzas, cantos o costumbres: es la memoria viva de nuestros ancestros, la voz de la tierra y de quienes la habitaron antes que nosotros” y subraya “Cada ensayo, cada canción y cada zapateo son actos de transmisión cultural que unen generaciones. En un mundo globalizado, reafirmar nuestras tradiciones no es un gesto de nostalgia, sino una semilla de futuro”.

Patrimonio vivo y desafío de futuro

La conmemoración del Día Mundial del Folklore invita a revalorizar las raíces populares, no solo como legado histórico, sino como una fuerza de construcción de identidad y cohesión social. Desde instituciones como el Ente Cultural Austral, el Ballet Nacional de la Patagonia y la Escuela Municipal de Danzas de Las Heras, se renueva hoy el compromiso de “seguir trabajando con pasión, respeto y responsabilidad para que el folklore siga siendo un puente entre el pasado y el porvenir”.

“El folklore se vive, se baila, se canta y se comparte” —concluye Uribe en diálogo con este medio, recordando que cada escenario, festival y encuentro comunitario es una oportunidad de mantener encendida la llama cultural que atraviesa generaciones.

