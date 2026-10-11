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La joven que murió durante el incendio registrado este domingo en Las Heras fue identificada como Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años. En tanto, un hombre de 24 años, quien era su pareja, permanece internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

El siniestro se produjo alrededor de las 15 en un departamento ubicado en la parte posterior de una propiedad sobre la calle Alem al 558, entre Malvinas y Primero de Mayo. La emergencia movilizó a efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y especialistas en criminalística.

La situación del joven internado

El hombre fue encontrado fuera de la vivienda cuando llegaron los primeros efectivos, con dificultades para respirar y recibiendo asistencia de vecinos. Posteriormente, fue trasladado para recibir atención médica y quedó internado debido a la gravedad de su estado.

Por disposición preventiva, permanece bajo custodia policial mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió dentro del inmueble. Sin embargo, el subcomisario Ángel Sánchez, jefe de la Unidad Primera de Policía de Las Heras, aclaró a La Opinión Austral que no hay personas detenidas por el caso. “Como era pareja, está internado bajo custodia porque nunca hay que descartar nada”, explicó.

La vivienda ubicada sobre la calle Alem, en Las Heras, donde este domingo se registró un incendio que provocó la muerte de Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cómo ocurrió el incendio

El alerta ingresó a través del 911. Al llegar al domicilio, los equipos de emergencia encontraron dificultades para acceder a la planta alta debido al fuego y al deterioro de una escalera de madera. Ante la imposibilidad de avanzar por ese sector, los bomberos ingresaron por el techo y cortaron un candado colocado en una ventana.

Una vez dentro, encontraron a Carla Fernández sin vida. Sánchez señaló que algunos efectivos quedaron profundamente afectados por las dificultades para llegar hasta ella: “Hay efectivos muy afectados porque no podían subir y escuchaban a la chica con vida, sus gritos. Era imposible subir por la escasa visibilidad y el fuego en la escalera”.

Ángel Sánchez, jefe de la Unidad Primera de Policía de Las Heras. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral.

La causa continúa bajo investigación

En el lugar trabajaron la División Comisaría Primera, bomberos de la División Cuartel 11°, personal del Hospital Distrital y el Gabinete Criminalístico local. La investigación está a cargo del Juzgado Penal y Juvenil N.º 1. Al cierre de esta nota, los especialistas aguardaban la llegada de peritos bomberiles de la Zona Norte para comenzar la inspección ocular y avanzar con los estudios destinados a determinar el origen del fuego.

Por ahora, no se confirmó si el incendio fue accidental o intencional. “Tenemos varias hipótesis, pero estamos esperando los resultados de las pericias”, indicó Sánchez. También precisó que todavía no había una conclusión sobre la causa de muerte: “Eso no lo sabría decir con exactitud; hay que esperar a que lo vea el médico forense”. Los resultados de las pericias y del examen forense serán claves para reconstruir lo sucedido y establecer las circunstancias del fallecimiento de la joven.

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