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La búsqueda de un cachorro de pastor belga malinois, de apenas cuatro meses, mantiene movilizados a vecinos y conocidos en Pico Truncado luego de que el animal fuera robado de una vivienda ubicada en Perito Moreno 1044, entre Viamonte y Güemes.

Su dueño, Cristian Pacheco, explicó que el hecho ocurrió el jueves pasado mientras se encontraba trabajando fuera de su casa. Según relató a La Opinión Austral, salió cerca del mediodía para realizar repartos de leña y carbón en Caleta Olivia, actividad a la que se dedica de manera independiente. Cuando regresó a su domicilio alrededor de las 20 horas, advirtió de inmediato que el cachorro ya no estaba.

“El perro está en proceso de entrenamiento y siempre viene enseguida cuando llego. Fue lo primero que me llamó la atención”, contó.

En ese momento pensó que podía haberse escapado, pero al día siguiente, mientras realizaba tareas en el patio de su vivienda, descubrió que también faltaban una caja de herramientas negra con varias herramientas y una moladora, por lo que confirmó que se trató de un robo.

Ante la situación, este lunes decidió radicar la denuncia en la Comisaría Segunda de Pico Truncado, donde comenzó una investigación que incluirá la revisión de cámaras de seguridad de la zona y la intervención de personal de la División de Investigaciones (DDI).

Imagen del cachorro durante uno de los entrenamientos que realizaba junto a su dueño. El perro estaba en proceso de adiestramiento para tareas de búsqueda y rescate.

Un cachorro en entrenamiento

Pacheco explicó que el cachorro no es una mascota común. Se trata de un perro que estaba siendo preparado para trabajos de rastro y búsqueda, una actividad que realiza como hobby junto a otros perros.

Entre ellos, también posee perros de rastro, conocidos por sus largas orejas, a los que entrena para tareas de seguimiento. “Le estaba enseñando lo mismo al cachorro. Era un perro muy centrado, no se iba del lugar ni cruzaba el portón”, explicó.

Justamente por ese entrenamiento, sostiene que el animal no se dejaba agarrar por cualquier persona, por lo que sospecha que pudo haber sido capturado a la fuerza: “Conociendo al perro, si se lo llevaron fue a la fuerza. No se dejaba agarrar por cualquiera”, afirmó.

No descartan que lo hayan sacado de la ciudad

Desde el momento del robo, familiares, amigos y vecinos comenzaron una intensa búsqueda por distintos sectores de Pico Truncado. Sin embargo, hasta ahora no hubo resultados positivos, por lo que su dueño no descarta que el cachorro haya sido trasladado a otra localidad de la región, como Caleta Olivia.

“Hemos recorrido toda la ciudad muchas veces. Hay dos posibilidades: o lo tienen encerrado en algún patio o lo sacaron de Truncado”, sostuvo.

El cachorro desapareció el jueves por la tarde de una vivienda ubicada en la calle Perito Moreno. Su dueño ofrece una recompensa de $800 mil para recuperarlo.

Ofrecen recompensa

Para intentar recuperar al animal, Cristian Pacheco decidió ofrecer una recompensa de 800 mil pesos para quien aporte información que permita encontrarlo.

Debido a que el cachorro estaba siendo adiestrado, prefirió no difundir públicamente el nombre del perro, ya que responde a comandos específicos.

“Cuando lo encuentre yo le voy a decir su nombre y el perro va a reaccionar enseguida”, explicó.

Desde que descubrió la desaparición del cachorro, Cristian Pacheco recorre la ciudad todos los días con la esperanza de encontrar alguna pista.

A bordo de su camioneta, pasa horas recorriendo distintos barrios de Pico Truncado.

“Desde las siete y media de la mañana hasta que oscurece estoy en la calle buscándolo. Recorro todos lados esperando el momento en que lo saquen o alguien lo vea”, contó.

El adiestrador cree que el cachorro podría estar encerrado en algún patio o dentro de una vivienda, aunque tampoco descarta que lo hayan trasladado a otra localidad.