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El caso que involucra a Luciana Martínez sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la joven y su representante Cristian Wagner prestaran declaración indagatoria en la causa iniciada tras la denuncia de un turista estadounidense.

Ambos declararon desde la Comisaría Comunal 15 de la Policía de la Ciudad, donde permanecían alojados, mediante una audiencia por videoconferencia ante la autoridad judicial que interviene en el expediente.

Tras esa instancia, el abogado defensor Carlos Telleldín brindó detalles sobre la versión presentada por sus defendidos y confirmó que solicitó la libertad de ambos imputados.

“El juez tiene ahora 24 horas para resolver la situación procesal”, explicó el letrado.

Según Telleldín, tanto Martínez como Wagner sostuvieron en su declaración que aquella madrugada no hubo drogas ni somníferos, como afirma la denuncia inicial. El abogado también sostuvo que, según el relato de Martínez, la joven habría quedado dentro del departamento durante varias horas y que en ese contexto fue víctima de abuso sexual.

El abogado indicó que los tres protagonistas del episodio —el turista estadounidense, Martínez y Wagner— habían consumido alcohol luego de conocerse en un boliche del barrio de Palermo y posteriormente dirigirse al lugar donde se alojaba el visitante.

De acuerdo con la versión presentada por la defensa, el conflicto se produjo dentro del departamento cuando el turista habría intentado abusar primero de Wagner, lo que derivó en una pelea.

En ese momento, explicó el abogado, comenzó una discusión entre ambos hombres.

“Cristian se pelea con él y empiezan a tirar todo por la ventana”, relató Telleldín al reconstruir lo que, según la defensa, ocurrió dentro del departamento.

Durante ese episodio se habrían arrojado distintos objetos hacia la calle, tanto pertenencias del denunciante como del propio Wagner.

De acuerdo con la versión presentada por la defensa, el conflicto se produjo dentro del departamento cuando el turista habría intentado abusar primero de Wagner.

El abogado también sostuvo que, según el relato de Martínez, la joven habría quedado dentro del departamento durante varias horas y que en ese contexto fue víctima de abuso sexual por parte del turista.

Telleldín agregó además que durante el incidente desaparecieron pertenencias de Wagner, entre ellas su teléfono celular.

Otro punto que destacó el defensor fue una supuesta contradicción en la declaración del denunciante. Según indicó, el propio turista habría reconocido posteriormente que fue él mismo quien pidió el vehículo de aplicación en el que Martínez se retiró del lugar.

Para la defensa, ese dato contradice versiones iniciales sobre cómo se produjo la salida de la joven del departamento.

Mientras tanto, el pasaporte del ciudadano estadounidense todavía no habría sido encontrado, otro de los elementos mencionados en la denuncia.

Con las declaraciones ya realizadas y el pedido de excarcelación presentado por la defensa, la decisión quedó ahora en manos del juez, quien deberá definir en las próximas horas si Martínez y Wagner continúan detenidos o recuperan la libertad mientras avanza la investigación.

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