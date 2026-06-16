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Un procedimiento de rutina realizado sobre la Ruta Provincial N.º 43 derivó en la detención de dos hombres y el secuestro de una camioneta, un arma de fuego y un animal ovino sin vida cuya procedencia no pudo ser acreditada. El operativo tuvo lugar durante la tarde del lunes frente a la dependencia de la División Unidad Operativa Caminera Cabo Linares, ubicada en cercanías de Perito Moreno, y puso nuevamente en evidencia la importancia de los controles preventivos que se desarrollan de manera permanente en las rutas santacruceñas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 19 horas cuando efectivos apostados en el puesto caminero observaron la circulación de una camioneta Chevrolet S10 de color gris. Al indicarle al conductor que detuviera la marcha para una identificación de rutina, los ocupantes habrían intentado continuar su recorrido, aunque finalmente fueron interceptados y sometidos al correspondiente control.

Una vez detenida la marcha del vehículo, los uniformados procedieron a identificar a sus ocupantes. Se trataba de dos hombres de 40 y 53 años de edad, uno domiciliado en la localidad de Los Antiguos y el otro en Las Heras. Ambos viajaban desde esta última ciudad con destino a la localidad.

De acuerdo con el informe policial, durante la inspección inicial los efectivos advirtieron una actitud de evidente nerviosismo por parte de los ocupantes, situación que motivó una revisión más exhaustiva de la carga transportada en la camioneta.

Fue entonces cuando se produjo el hallazgo que derivó en la inmediata intervención judicial. En el interior del vehículo los policías detectaron un arma larga tipo rifle calibre .22 que, según se informó, tenía munición alojada en la recámara al momento del procedimiento.

El vehículo en el que circulaban los sospechosos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La situación se tornó aún más comprometida cuando los efectivos observaron un recipiente metálico tipo medio tambor transportado en la caja de la camioneta. A simple vista sobresalía una pezuña animal, circunstancia que llamó la atención de los uniformados. Al inspeccionar el contenido, constataron la presencia de un animal ovino sin vida.

Las autoridades indicaron que ninguno de los ocupantes pudo acreditar de manera fehaciente la procedencia ni la propiedad del animal transportado, situación que encendió las alarmas respecto de un posible hecho vinculado al abigeato, una problemática que históricamente preocupa a productores ganaderos de distintas zonas del norte santacruceño.

Ante el hallazgo, personal de la División Unidad Operativa Caminera Cabo Linares dio intervención inmediata a efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, quienes asumieron las actuaciones por razones de jurisdicción y especialidad.

Las diligencias fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Las Heras, que dispuso el inicio de actuaciones prevencionales de oficio y ordenó la detención de ambos hombres mientras se avanza en la investigación para determinar el origen del animal y establecer eventuales responsabilidades penales.

Asimismo, la Justicia dispuso el secuestro preventivo de la camioneta Chevrolet S10, del rifle calibre .22, de la munición hallada y de los restantes elementos considerados de interés para la causa.