La comunidad de Las Heras se encuentra conmocionada por la muerte de una vecina muy querida del lugar. El cuerpo fue hallado en el predio de un hotel que se había quemado y las autoridades investigan el hecho. Su hija, Talía Sol Llaguil, se expresó a través de las redes sociales y pidió respeto por la familia.

“Lamento informar el fallecimiento de mi mami Amalia Llaguil. Aún no sabemos que ha sucedido, les pido por favor que se ahorren especulaciones, malos comentarios, compartir cosas que no saben. Mi mamá está siendo trasladada para sus respectivas investigaciones. Así que por favor los comentarios les pido que se los guarden porque tengo una hermanita chiquita que hoy me toca cuidar con mi vida.”, dice el posteo publicado en sus redes sociales.

Además, la recordó con sentidas palabras y pidió que recen por ella: “Las personas que la querían y conocían a “La peti” saben cómo era y quién era. Así como también les pido que oren por ella, era muy creyente y por Dios lo daba todo. Hoy él la recibe en sus manos, con el mismo amor que ella lo predicaba. Les vuelvo a pedir respeto y silencio”.

Luego detalló que este viernes viajará desde Mendoza a Santa Cruz para cuidar de su hermana: “Mi mayor herencia, como ella siempre me decía. Solo por ella, por mi pequeña pido respeto, y que siempre recuerden a mi mamá con mucho amor y una sonrisa pícara”.

Tras conocerse la triste noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes despidiendo a la mujer:

“Querida hermana en Cristo Jesús damos gracias al Señor por cruzarnos en el camino de la fé y el amor infinito de Dios y María conducidos por el Espíritu Santo, siempre te recordaremos con mucho amor y alegría. Que vivas la gloria eterna del padre que tanto te ama y nos conduzcas a nosotros tu familia de la fe por ese camino de profetización de fé en Jesús y María! Que nuestro padre amado de consuelo y fortaleza a tus hijas. Siempre te recordaremos”, escribió una amiga de Amalia.

“Que tristeza enorme siento. En mi quedarán esos bellos momentos compartidos de risas y más risas, el recuerdo de tu carita pícara y esas ganas de hacer cosas por tus hijitas que siempre yo admiraba. Que descanses en paz en los brazos del Señor”, escribió Sandra Brain.

“Petiza todavía no lo puedo creer. Dios de consuelo a tus hijas. Quedarás siempre en mi corazón como esa buena compañera de trabajo que fuiste”, compartió Alejandra Figueroa.

“Q.E.P.D Amalia, mujer alegre siempre con una sonrisa en su rostro!! Que Dios te resguarde en sus brazos y le de las fuerzas necesarias a tus hijas para afrontar tan profundo dolor”, Lucia Díaz .

“Q.E.P.D. Amalia querida, compañera y amiga de nuestro transitar en el secu, me quedo con los mejores recuerdos de nuestra adolescencia, de nuestras picardías, lamento muchísimo tu partida 😢 nos dejas un gran dolor.. Q Dios te reciba en la gloria y le de consuelo a tus hijitas”, la despidió Alejandra Olivares Reynoso .

Leé más notas de La Opinión Austral