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Faltan 15 días para que se cumplan tres años del brutal crimen de Gimena Extremador en la localidad de Las Heras. La joven madre de 29 años murió tras ser apuñalada el 17 de noviembre de 2023 y su cuerpo semidesnudo fue encontrado en una zona descampada del barrio El Calafate.

Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 1 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

A pesar del tiempo transcurrido, no hay fecha de juicio. Esto se debe a la complejidad del caso y a que el expediente fue elevado a Cámara Criminal de Caleta Olivia el año pasado, regresó al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 el mismo año y, este 2026 volvió a ser elevado para juicio.

En los últimos días, según lo anticipó La Opinión Austral, la defensa del expastor Nelson Saldivia, acusado por el crimen, presentó un planteo para buscar que sea liberado debido a que lleva casi tres años en prisión preventiva. La Ley contempla que las personas no pueden estar privadas de su libertad por más de tres años sin juicio.

El ex pastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extermador.

Esto generó una ola de repercusiones en la familia de la víctima y los vecinos de la ciudad petrolera de la zona norte de Santa Cruz. Gabriela Extremador, la madre, compartió un mensaje en redes sociales en el que le pidió a los jueces que no dejen libre al asesino de su hija. Susy Amayo, tía de Gimena, se unió al pedido y convocó a una marcha en los próximos días.

Gimena Extremador era madre de tres hijos y fue asesinada a puñaladas.

“Hace tres años peleamos por Gimena”

A través de su cuenta personal de Facebook, Gabriela subió un video para referirse al caso de su hija y a la triste situación que vive desde el viernes, luego de que el abogado Alberto Luciani le informaron que hay posibilidad que Saldivia acceda a la libertad y espere el juicio con prisión domiciliaria.

“Una noticia tan fea y horrible, que desde la Cámara de Justicia de Caleta dieron como la autorización para que Saldivia quede en libertad para cumplir prisión en su casa, que hasta que le llegue la condena se quede ahí en su casa“, comentó en un principio la mamá de la víctima que actualmente cría a sus tres nietos.

Gimena Extremador estuvo presente en la marcha de “Basta de femicidios”. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El posteo se hizo en un contexto de repudio y bronca, ya que la mujer lucha hace casi tres años exigiendo justicia por Gimena. “Cada día publicamos en las redes para pedir justicia, ya va a ser tres años el 17 de noviembre y no puede ser que todavía de la cámara no tengamos una fecha de juicio para evitar que quede en libertad“.

Vecinos y agrupaciones marcharon por Gimena Extremador. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, Gabriela le pidió a la comunidad de Las Heras que la acompañe en la lucha y el pedido de justicia. “Yo necesito una justicia para que mis nietos puedan estar tranquilos. Si yo no los tuviera a ellos, capaz que no sé, mi situación sería otra, pero yo me tengo que levantar por ellos. Y ellos tienen que ver que hubo alguien que pidió justicia para su mamá“.

“Hoy ellos no tienen a su mamá y yo necesito que el día de mañana, por lo menos, ellos vean que alguien pidió justicia por su madre, que no tienen a su mamá y es la parte más importante que necesita una criatura”, agregó y volvió a pedir: “Le pido por favor a la comunidad que me acompañe en esta lucha, que estén con nosotros en una marcha que vamos a hacer en la semana.

Dijo que posiblemente sea el viernes 6 de noviembre dado a que el martes 3 va a viajar a Caleta Olivia. Gabriela quiere llegar a la Cámara Criminal y presentar notas para pedir que Saldivia no sea liberado. “Voy a tocar todas las instancias, no voy a bajar los brazos a pesar que quiero quedarme durmiendo tirada con la angustia que tengo“.

Finalmente, le pidió a los vecinos que compartan todo lo que se va publicando a Facebook, a TikTok, a Instagram y a todas las redes sociales. “Esto no puede quedar así acá en la localidad de Las Heras”, cerró Gabriela Extremador, madre de Gimena.