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Alberto Luciani, abogado querellante en el caso Martina Ríos, la joven que a los 22 años perdió la vida en un incendio intencional ocurrido el 11 de octubre en la localidad de Las Heras, confirmó a La Opinión Austral que se encuentra preparando una presentación en razón de la situación actual del sobreviviente, Enzo Acosta quien, hasta el momento no declaró, no fue imputado y está en libertad.

Martina rescataba y le daba alojo a perros y gatos abandonados. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

A través de un comunicado compartido por este medio, dio a conocer que su estudio va a reclamar la imputación y detención de Acosta. Asimismo, confirmó que va a pedir el apartamiento del juez y del fiscal que se encuentran a cargo de la causa. “Acosta debería estar preso e imputado”, comentó.

Eduardo Quelín, juez a cargo de la causa.

El caso se encontraba a disposición del juez Eduardo Quelín del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 y del fiscal Arial Candia de la Fiscalía N° 1 de la localidad de la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Fuentes judiciales habían informado a este medio que el magistrado “por ahora considera que no ha reunido pruebas suficientes para imputar un delito tan grave como el femicidio“.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 15 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Acosta y Martina eran expareja desde marzo del corriente año y se veían debido a que compartían la tenencia de gatos y perros, ese domingo fue asistido por vecinos de la zona y trasladado al Hospital Distrital, donde estuvo internado por varios días. Hace más de dos semanas le dieron el alta médica y se encuentra en su casa junto a su familia.

El fiscal Ariel Candia, dialogó con La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La mamá de Martina, Cintia Fernández, junto al padre de la víctima y de su esposo, decidieron contratar al abogado penalista Luciani debido a que “siempre supe que algo había pasado ahí. Sabía que Martina no se lo había hecho sola, sabía que eso no había sido un accidente”.

Y mencionó que “no es justo que la persona que inició el incendio esté en su casa como si nada. No es justo ni para mi hija, ni para nadie más. Eh, considero que no es una persona que debería estar en libertad”. Acosta habría presentado a su abogado defensor que lo representará en la causa.

Cintia Fernández (pelo corto), la mamá de Martina Ríos, llora frente a la imagen de su hija. (Fotos: Jorge Bilbao).

Acosta y Martina eran expareja

Así lo confirmó Cintia en una entrevista con una vecina de Las Heras. “La relación tuvo idas y vueltas por un montón de motivos y ahora desde el 2 de marzo estaban separados. Tenían vínculo porque tenían un montón de animalitos en común”, contó.

Enzo Acosta se encontraba con Martina el día del incendio y es el único sobreviviente del siniestro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

También recordó que Martina le había dicho que “yo estoy mejor que nunca, esto es lo es lo que yo quiero, es lo mejor para mí” tras la separación con Acosta. Asimismo, le había dicho que Acosta seguía yendo a la casa porque eran amigos y dado a que “tenemos un montón de hijos juntos”, en referencia a las mascotas que tenía en común.

La madre de Martina Ríos junto a otros familiares. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cintia lamentó que en un momento espero un acercamiento por parte de la familia del ex de su hija, debido al cariño que le tenían a la joven. “Si hubiera sido al revés yo me habría acercado, yo esperaba que de parte de la familia (de Acosta) demostraran un poco de empatía y algo de todo cariño que decían tenerle a mi hija. Ahora no espero y ya no necesito porque me ha quedado más que claro todo”.

El viernes 6 se realizará 17 horas desde la plaza “San Martín” y el domingo 8, día en el que Martina habría cumplido 23 años, se llevará a cabo una suelta de globos rosas.