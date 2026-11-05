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El martes 3 de noviembre, Gabriela Extremador, madre de la joven de 29 años que fue asesinada el 17 de noviembre de 2023, estuvo en Caleta Olivia y habló con La Opinión Austral. En esa oportunidad, la mujer contó que para el sábado iban a realizar una marcha por Gimena. Hoy confirmaron el horario y lugar: a las 16 horas en la plaza “San Martín”.

Gabriela se presentó en la Cámara Criminal en búsqueda de dialogar con el tribunal y obtener respuestas por la posibilidad de que se libere al expator acusado del crimen. La semana pasada, el abogado Alberto Luciani, le informó que Nelson Saldivia podría ser liberado tras un pedido de su abogado, dado a que iba a cumplir tres años preso sin juicio.

Gabriela Extremador se presentó en la Cámara Criminal de Caleta Olivia y habló con el juez Mario Albarrán. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La mujer junto a una amiga, Nadia, se reunieron con el juez penalista Mario Albarrán y la secretaria de la Cámara, Anabella Monsalvo. “Nos dejaron tranquilas, la verdad fueron muy amables, nos atendieron re bien y nos sacaron todas las dudas que teníamos. Veníamos con bronca, pero vamos a esperar, la vamos a seguir peleando con marchas, cartelería y mucho ruido”, dijo la madre de la víctima.

Esperan dos pericias determinantes

Nadia explicó al móvil de La Opinión Austral que en el encuentro les explicaron que están trabajando sobre las últimas pericias y las más importantes. “Entonces están esperando las pericias lleguen a través de un informe y recién ahí se va a dar la fecha de juicio“, comentó y agregó que el lunes 9 les van a modificar qué va a suceder con Saldivia, ya que los jueces están evaluando el planteó del abogado Alex Díaz.

El expastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extremador.

Ante la consulta de LOA, si entre esas pericias importantes estaría la de el celular de Gimena y el cotejo de los restos de piel que había debajo de sus uñas, la amiga de la familia explicó que Gabriela consultó eso y, “de manera general”, les dijeron que estaba todo, “dando a entender WhatsApp, imágenes, entre otros, que es lo más completo que necesitaba la causa“.

“Las uñas de mi hija hablaron, el celular también habló y y por lo que mi abogado me fue diciendo, es posible que este hombre pueda llegar a quedar en cadena perpetua y le ruego a Dios que así sea. Así que bueno, vamos a seguir esperando este que lleguen las pericias”, dijo Gabriela.

Gabriela Extremador junto a su amiga Nadia durante una marcha por el crimen de Gimena. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, la madre de Gimena comentó que a raíz de la charla llegaron a la conclusión de que lo mejor era esperar. “Nos explicaban que es importante tener todo para el juicio porque en el caso de que falte algo, eso podría hasta beneficiar a Saldivia. Puede caer la causa. Vos al juicio tenes que llegar con todo lo más preciso. No podes el día del juicio decir ‘falta esto o eso’ porque no puede haber duda en el juicio“, dijo.

La marcha por Gimena en Las Heras

El sábado a las 16 horas en la plaza “San Martín” se va a realizar una nueva marcha por el caso Gimena Extremador. “A casi tres años del femicidio, la impunidad no puede ganar, exigimos la no liberación de Nelson Saldivia, pedimos urgente una fecha de juicio oral y público y reclamamos prisión preventiva firme y condena ejemplar para cerrar esta herida“, escribieron en la convocatoria.

“La muerte de Gimena es una ausencia desgarradora, años en los que su familia, amigas, hijos y la sociedad entera seguimos exigiendo que la verdad prevalezca y se haga justicia, hoy alzamos la voz frente a cualquier intento de impunidad o absolución, exigimos que el único imputado permanezca detenido y que las autoridades judiciales fijen de manera inmediata la fecha del juicio oral y público”, agregaron.