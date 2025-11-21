Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz en la localidad de Las Heras celebró este viernes 21 de noviembre el 141 aniversario de la creación de la fuerza provincial, cuya fecha oficial de conmemoración es el 14 de noviembre. El acto estuvo presidido por el Director General Regional Norte, Comisario Mayor José Britos, acompañado por los jefes de las divisiones operativas de la zona norte: el Comisario Inspector Franco Guzmán, la Comisario Rocío Guardo, el Subcomisario Ángel Sánchez, la Oficial Principal Dalila Vilte y el Oficial Inspector Darío González.

La ceremonia incluyó la presentación de la formación policial, una reseña histórica sobre los inicios de la Policía Provincial creada en 1884, la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio en memoria de los efectivos fallecidos. Uno de los momentos centrales fue la entrega de reconocimientos, donde se distinguió a personal de distintas divisiones por su compromiso, trayectoria, profesionalismo y acciones destacadas en el servicio.

Recibieron distinciones miembros de la Seccional Segunda: el Oficial Subinspector Pablo Taglioli, los Oficiales Ayudantes Nicolás Bahamonde, Maciel Martínez y Tomás Ruiz; el Suboficial Auxiliar Bárbara Díaz, el Suboficial Escribiente Mario Robles, los Sargentos Primero Héctor Beleizan, Luis González, Marcia Saraza y Jorge Rodríguez; además de los Sargentos Katherine Vilche y Rita Sánchez, los Cabos Primero Francisco Staller y José Aguirrez y los Agentes Luis Valerio y Magalí Zayas.

Se entregó un reconocimiento especial por un acto de arrojo ocurrido el 5 de junio del corriente año, valorando el coraje y la valentía demostrada en servicio. Fueron distinguidos por este hecho la Oficial Principal Romina Alfaro y el Suboficial Escribiente Mario Robles. También se reconoció por 20 años de servicio al Sargento Primero Héctor Hernán Beleizan, en mérito a su trayectoria, compromiso y dedicación.

El fiscal Dr. Fabio Ariel Candia y el Juez de Paz subrogante Martín Sebastián acompañaron el acto conmemorativo por el 141° aniversario de la Policía de Santa Cruz.

Los jefes de la Seccional Segunda destacaron la labor del personal superior, reconociendo especialmente a los Oficiales Inspectores Aixa Salussoglia y Axel Guerrero. Desde la Seccional Primera se distinguió a los efectivos Sargento Alfredo Ventura y a los Cabos Primero Eduardo Mamani y Francisco Staller, por el compromiso demostrado en sus funciones.

El Gabinete Criminalístico reconoció a la Sargento Primero Yolanda Palacios y a la Cabo Primero Andrea Aguilar por su destacada labor técnica. Asimismo, se entregó un reconocimiento al personal policial retirado, destacando la trayectoria y predisposición permanente hacia la institución, recibiendo menciones Luis Saraza y Sandra Saraza.

El Director General Regional Norte, Comisario Mayor José Britos, entregó además un reconocimiento especial a los jefes de división locales por su labor de conducción y compromiso institucional. Fueron distinguidos la Comisario Rocío Guardo, jefa de la Seccional Segunda, y el Subcomisario Ángel Sánchez, jefe de la Seccional Primera.

El mensaje central del acto estuvo a cargo de Rocío Guardo, jefa de la Seccional Segunda, quien se dirigió a los presentes con palabras de profundo reconocimiento hacia la familia policial. Señaló que la institución atraviesa un proceso de transformación y profesionalización que exige compromiso y vocación, y agradeció especialmente a cada hombre y mujer que viste el uniforme por el esfuerzo cotidiano y la dedicación silenciosa. Remarcó la importancia del acompañamiento de la comunidad y dirigió un mensaje directo al personal en actividad, alentándolos a honrar el uniforme con dignidad, responsabilidad y perseverancia: “Hacer las cosas bien implica dignidad, no reconocimiento”, expresó, destacando el sacrificio que demanda la labor policial.

La ceremonia concluyó con el cierre formal del acto, destacándose el rol esencial que cumple la Policía de Santa Cruz en la vida cotidiana de los vecinos de Las Heras.

