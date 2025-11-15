Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 15 de noviembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Se define el Juicio político a Fernando Basanta. El gobernador Claudio Vidal nombró a María Belén Elmiger como nueva ministra de Gobierno, respaldó a la Policía y criticó al Poder Judicial. Crimen de Cuevas: la defensa pidió la absolución de Roberto Neil. Elección presidencial en Chile: votarán 600 ciudadanos en Río Gallegos.

Juicio político a Fernando Basanta

Este sábado a las 09:00, la Sala Juzgadora de Diputados dará a conocer el veredicto que definirá si el vocal del Tribunal Superior continúa en el cargo o es destituido. El viernes el abogado se defendió.

Vidal reafirmó el rumbo político desde Río Gallegos

El gobernador destacó el impulso a la producción, el desarrollo y el trabajo junto a Santa Cruz Puede SAU.

Respaldo a la Policía y críticas al Poder Judicial.

En el aniversario de la fuerza provincial, Vidal puso en funciones a la nueva ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, y encabezó la emotiva despedida de “Candy”, el perro detector de narcóticos.

Boxing Club presentó el “Mundialito de Clubes”.

El certamen formativo se jugará del 5 al 8 de diciembre y reunirá a las categorías 2014, 2015, 2016 y 2017.

Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza.

Vecinos aseguraron que “parecía una bomba nuclear”. Bomberos combatieron un incendio de gran magnitud.

Crimen de Cuevas: la defensa pidió la absolución de Roberto Neil.

La abogada Mariana Barbitta reclamó que su cliente sea exonerado de los cargos.

Elección presidencial en Chile: votarán 600 ciudadanos en Río Gallegos.

Los chilenos residentes en la capital santacruceña participarán del proceso electoral desde el consulado.