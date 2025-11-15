Your browser doesn’t support HTML5 audio
Juicio político a Fernando Basanta
Este sábado a las 09:00, la Sala Juzgadora de Diputados dará a conocer el veredicto que definirá si el vocal del Tribunal Superior continúa en el cargo o es destituido. El viernes el abogado se defendió.
Vidal reafirmó el rumbo político desde Río Gallegos
El gobernador destacó el impulso a la producción, el desarrollo y el trabajo junto a Santa Cruz Puede SAU.
Respaldo a la Policía y críticas al Poder Judicial.
En el aniversario de la fuerza provincial, Vidal puso en funciones a la nueva ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, y encabezó la emotiva despedida de “Candy”, el perro detector de narcóticos.
Boxing Club presentó el “Mundialito de Clubes”.
El certamen formativo se jugará del 5 al 8 de diciembre y reunirá a las categorías 2014, 2015, 2016 y 2017.
Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza.
Vecinos aseguraron que “parecía una bomba nuclear”. Bomberos combatieron un incendio de gran magnitud.
Crimen de Cuevas: la defensa pidió la absolución de Roberto Neil.
La abogada Mariana Barbitta reclamó que su cliente sea exonerado de los cargos.
Elección presidencial en Chile: votarán 600 ciudadanos en Río Gallegos.
Los chilenos residentes en la capital santacruceña participarán del proceso electoral desde el consulado.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario