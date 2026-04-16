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Luego de que la Justicia de Santa Cruz resolviera liberar a los dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Las Heras, José Vilán y Marlén Gómez, detenidos tras una toma pacífica en el hospital local en medio de un conflicto salarial con el Gobierno provincial, los protagonistas hablaron ante sus compañeros.

En un video -difundido por La Opinión Austral– expresaron su indignación. Allí, Marlén aparece profundamente conmovida, al punto de quebrarse en lágrimas, antes de dejar un mensaje en el que destacó: “A los compañeros que nos bancaron, muchísimas gracias”.

En ese marco, Gómez subrayó que “no somos violentos; tenemos que sacar a los violentos que quieren ocupar esos espacios y hacernos quedar a nosotros, por reclamar lo justo, como ‘violentos'”, y añadió: “Un director que esconde la cabeza abajo de la tierra porque no tiene vergüenza por la injuria que hizo“.

Además, remarcó que “da vergüenza ajena. Nos hicieron pasar a la oficina para que nos atendiera y, al final, nunca nos atendió; directamente llegó la orden de arresto. Es una vergüenza que un director se maneje de esa forma, lleno de denuncias de violencia del hospital. Que este gobierno haga algo para que a los compañeros les garanticen la paz en los sectores de trabajo”.

Por su parte, José Vilán fue más breve, aunque igual de contundente, al señalar: “Compañeros, agradecer a todos los que nos apoyaron. Entiendo que la lucha es justa y ningún juez ni ningún gobierno nos va a callar la boca. ¡Vamos a seguir siempre adelante con el apoyo de todos ustedes!”.

Marlene Gómez se abraza tras ser liberada. FOTO: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La detención de los dirigentes ocurrió el miércoles por la tarde, después de una jornada de protesta dentro del Hospital Distrital de Las Heras. La secretaria general de ATE en esa localidad, Marlén Gómez, y el coordinador de municipales, José Vilán, encabezaban un reclamo pacífico para exigir mejoras salariales y la apertura de paritarias.

Según informaron desde el gremio, los trabajadores intentaban mantener una reunión con la dirección del hospital. Sin embargo, el mismo presentó una denuncia que derivó en la intervención judicial y en un operativo policial. Dirigentes denunciaron un despliegue “desmedido” de las fuerzas de seguridad.

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