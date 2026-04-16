La Justicia de Santa Cruz resolvió liberar a los dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) detenidos en Las Heras, luego de que finalizara la declaración indagatoria. Según pudo confirmar La Opinión Austral, las autoridades dispusieron el traslado de los sindicalistas a la Seccional Primera, donde personal médico los evaluará antes de concretar la liberación.

La decisión del juez Eduardo Quelín se conoció en un contexto de fuerte tensión gremial, con protestas activas en distintos puntos de la provincia y un conflicto salarial que escala día a día.

José Vilán y Marlén Gómez fueron detenidos por una toma pacífica en el Hospital de Las Heras e el marco de un conflicto salarial con el Gobierno provincial. FOTO: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Detenciones tras una protesta en el hospital

La detención de los dirigentes ocurrió el miércoles por la tarde, luego de una jornada de protesta dentro del Hospital Distrital de Las Heras. La secretaria general de ATE en esa localidad, Marlene Gómez, y el coordinador de municipales, José Vilán, encabezaban un reclamo pacífico para exigir mejoras salariales y la apertura de paritarias.

Según informaron desde el gremio, los trabajadores buscaban mantener una reunión con la dirección del hospital. Sin embargo, el director del nosocomio realizó una denuncia que activó la intervención judicial y derivó en un operativo policial.

Dirigentes sindicales denunciaron un despliegue “desmedido” de fuerzas de seguridad, con presencia de más de 30 efectivos, incluidos grupos de infantería, dentro del establecimiento de salud.

Cuestionamientos al accionar judicial y policial

Desde ATE criticaron con dureza la decisión de detener a los dirigentes. El secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, sostuvo que no existieron instancias previas de diálogo ni advertencias formales antes del procedimiento.

Además, denunciaron condiciones inadecuadas durante la detención. Según detallaron, los dirigentes permanecieron durante varias horas esposados y sin acceso inmediato a medicación necesaria en uno de los casos.

El gremio también planteó que se trató de una criminalización de la protesta sindical, en el marco de un conflicto que lleva semanas sin resolución.

ATE profundizó las medidas en Río Gallegos

En paralelo, ATE intensificó las protestas en la capital provincial. Durante la noche del miércoles, afiliados se atrincheraron en el edificio del Consejo Provincial de Educación (CPE) para exigir la liberación de los detenidos.

La medida contó con el respaldo de otros gremios, entre ellos ADOSAC, AMET, APROSA y el Sindicato de Trabajadores Viales, y se sumó al acampe que el Frente Sindical mantiene frente a la Casa de Gobierno.

ATE se atrincheró en el Consejo Provincial de Educación y exige la liberación de dos dirigentes detenidos en Las Heras. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El secretario gremial de ATE Santa Cruz, Gustavo Saldivia, advirtió que sostendrán las medidas de fuerza hasta obtener respuestas concretas. También cuestionó al Gobierno provincial y lo responsabilizó por la escalada del conflicto.

Reclamo salarial y conflicto en escalada

El trasfondo del conflicto responde a reclamos salariales y a la falta de convocatoria a paritarias. Desde el gremio señalaron que la situación económica de los trabajadores se agravó y exigieron la apertura urgente de instancias de negociación.

Lejos de descomprimir el escenario, las detenciones profundizaron el malestar sindical y activaron nuevas protestas en toda la provincia.

Con la decisión judicial de liberar a los dirigentes, se abre una nueva etapa en el conflicto, aunque el clima de tensión se mantiene y los gremios anticipan que continuarán con las medidas hasta obtener respuestas del Gobierno.