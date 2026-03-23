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La búsqueda del cachorro de pastor belga malinois robado en Pico Truncado sumó en las últimas horas un giro tan inesperado como desesperante. Sin pistas firmes, luego de días enteros recorriendo la ciudad y tras no obtener resultados con la recompensa inicial de 800 mil pesos, la familia decidió redoblar la apuesta y ofrecer una moto 0 kilómetro a quien aporte información concreta que permita recuperarlo.

Se trata de una Honda 110 Navi, completamente nueva y sin uso, que fue adquirida con el único objetivo de incentivar datos que puedan llevar al paradero del animal.

El cachorro, de apenas cuatro meses, estaba siendo entrenado para tareas de búsqueda y rescate cuando fue sustraído de una vivienda ubicada en la calle Perito Moreno al 1000. El hecho ocurrió mientras su dueño se encontraba trabajando fuera de la ciudad, en una jornada de reparto de leña y carbón en Caleta Olivia. Al regresar por la noche, advirtió de inmediato su ausencia.

La familia ofrece como recompensa una moto Honda Navi 110, cero kilómetro y sin uso, para quien aporte información concreta que permita recuperar al cachorro robado en Pico Truncado.

Desde ese momento, la búsqueda no se detuvo. Cristian Pacheco recorre diariamente distintos sectores de Pico Truncado a bordo de su camioneta, mientras familiares, amigos y vecinos colaboran difundiendo imágenes del cachorro y recorriendo barrios con la esperanza de encontrar algún indicio.

La falta de resultados concretos, pese a la amplia difusión del caso, llevó a tomar una decisión extrema. La recompensa económica inicial no generó datos firmes, y con el paso de los días la incertidumbre fue creciendo. “Es lo único que tenemos para dar. Somos una familia trabajadora y no podemos ofrecer más que eso”, expresó.

En paralelo, la situación se volvió aún más angustiante por la aparición de múltiples intentos de estafa, que aprovecharon la desesperación de la familia. Según relató Pacheco, recibió llamados desde distintos números, incluso con características de Buenos Aires, en los que personas aseguraban tener al cachorro.

El cachorro, de apenas cuatro meses, estaba siendo entrenado para tareas de búsqueda y rescate cuando fue sustraído de una vivienda ubicada en la calle Perito Moreno al 1000.

Sin embargo, en todos los casos el mecanismo fue el mismo: “exigían transferencias de dinero por adelantado, me llamaron de todos lados diciendo que lo tenían, pero todos querían plata primero. Fueron todas estafas, nada concreto”, explicó.

Estas falsas pistas no solo no aportaron información real, sino que además sumaron tensión y desgaste en medio de una búsqueda que ya lleva más de una semana sin resultados positivos.

Mientras tanto, la hipótesis principal es que el cachorro podría estar oculto en alguna vivienda o incluso haber sido trasladado fuera de Pico Truncado, una posibilidad que con el correr de los días toma cada vez más fuerza.

En ese contexto, la familia apuesta ahora a que la nueva recompensa —una moto 0 km— genere el dato clave que hasta el momento no apareció y permita recuperar al animal, que no es solo una mascota, sino un perro en pleno proceso de formación para tareas de búsqueda y rescate. Quienes tengan algún dato sobre el animal, se ruega se comuniquen cin el dueño al celular 2974039088.

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