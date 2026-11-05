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Agustín Andrade de Río Gallegos, Narela Jaimes de Caleta Olivia y Santino Lujea de Las Heras, son los tres jóvenes de la Diócesis de Río Gallegos que estarán colaborando durante el Encuentro con los jóvenes durante la visita del papa León XIV.

Andrade es parte del Oratorio de la Iglesia San Benito y el Ministerio de Música, los sábados en la Parroquia San Juan Bosco junto a la catequesis.

Jaimes coordina un grupo de jóvenes de la Parroquia San Juan Bosco de Caleta Olivia y es referente de la Diócesis de Río Gallegos para la Pastoral de Juventud Regional Patagónica. En tanto que Lujea es coordinador de un grupo de jóvenes de la Parroquia San José de Las Heras.

El evento en el que colaborarán tendrá lugar este martes 10 a partir de las 20:15 en el Monumento a los Españoles en Ciudad de Buenos Aires.

Mientras el riogalleguense ya se encuentra en CABA, Narela y Santino se preparan para viajar.

A pocas horas de haber llegado a Buenos Aires, Agustín Andrade, de 22 años, quien pertenece a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, dialogó con La Opinión Austral.

“Seré uno de los jóvenes que fue convocado por la diócesis para participar del Encuentro de los jóvenes el día martes, en la zona 1, la zona más cercana al escenario y donde se va a desarrollar toda la actividad, como momentos de oración, animaciones, presentaciones de artistas jóvenes nacionales, y por supuesto, donde estará el papa al finalizar aquél momento”, explicó el joven que fue convocado por la Vicaría de jóvenes de la Diócesis.

Cabe señalar que serán más de 150 jóvenes de todo el país los que estarán participando. “Cada uno representando a su diócesis”, señaló.

Sobre sus expectativas, manifestó: “Espero con mucha emoción la llegada del papa, ya que es un acontecimiento de gran importancia en la historia de Argentina y del Pueblo de Dios que camina en este país. Espero que esta visita renueve la esperanza de nosotros, los jóvenes. Que nos anime a ser protagonistas de una Iglesia viva. Que nos impulse a construir puentes, y a dejar atrás cualquier división para ser verdaderos instrumentos de paz y unidad“.

Por su parte, Santino Lujea, manifestó a La Opinión Austral: “Entiendo la importancia que lleva poder estar presente frente al papa y todo lo que involucra ser representante de una región tan extensa como es la Patagonia, con toda su gente. No solamente representar un lugarcito en el mundo, sino también representar a tantas familias y tantas vidas tan diversas que hay en estas tierras”.

“Se me va a cumplir algo que nunca pensé que iba a pasar en toda mi vida. Es algo que me parece irreal. Me acuerdo que el momento en que más fuerte lo pensé fue cuando estaba una vez frente al Santísimo, creo que lo dije un poco en susurro: ‘Qué lindo sería poder estar presente con el papa en ese momento’, creo que me escuchó y me dijo: ‘Bueno, te voy a conceder el capricho que tenés’. No me alcanzan palabras para poder describirlo”.

Anheló que la visita del papa “cambie simplemente la manera en la cual se ve al otro, que cambie la manera en la cual son los tratos con otras personas y que siendo una buena persona ya se puede llegar bastante lejos”.