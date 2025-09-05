Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un amplio operativo realizado en Las Heras culminó con el desmantelamiento de una banda que estaría relacionada con la extorsión y el tráfico de drogas. La investigación se inició tras la denuncia de un vecino que afirmó haber sido citado con engaños a una vivienda, donde fue amenazado con un arma de fuego y se le exigió una suma millonaria. El caso fue dado a conocer por el diario La Opinión Austral.

Por orden del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1, a cargo del magistrado Eduardo Quelín, se realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad lasherense, según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia a este medio.

Cabe destacar que, durante los procedimientos, los efectivos policiales secuestraron 2 kg de marihuana fraccionada, una planta de cannabis, una balanza y elementos de corte, tres armas de fuego y 78 municiones, una camioneta Toyota Hilux, dos pasamontañas de color negro y un total de 16 teléfonos celulares. Todos los elementos mencionados quedaron a disposición de la Justicia.

Por otro lado, el hallazgo de droga motivó la intervención del doctor Lucas Colla de la Fiscalía Federal, que investiga posibles cargos por tráfico de drogas. Además, La Opinión Austral conoció que seis personas, entre hombres y mujeres, fueron demoradas por los uniformados y notificadas de su situación.

Finalmente, este medio supo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, como detenciones. El operativo fue resultado de un esfuerzo coordinado entre diferentes divisiones policiales, permitiendo los allanamientos simultáneos y la interrupción de la actividad delictiva en la ciudad.

El hecho denunciado

Según había publicado La Opinión Austral, la víctima, de 43 años, denunció en la Comisaría Segunda que el 28 de agosto, un conocido se comunicó con él, le ofreció trabajo y lo citó en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida 9 de Julio y calle Azcuénaga. El denunciante entró a la casa y en el exterior lo esperaba su esposa y su hijo de 6 años.

El damnificado dijo que su conocido lo invitó a ingresar y, una vez dentro, un segundo hombre le exigió una suma de $2.000.000 que supuestamente le debía a un tercero. Uno de los individuos se tornó agresivo e insultó al hombre de 43. Mientras, otros dos ciudadanos se hicieron presentes con un arma. Todos los presentes comenzaron a consumir sustancias con características similares a la cocaína.

Posteriormente, el propietario de la propiedad le envió al denunciante un número de CBU para que depositara la suma exigida. Tras esto, el vecino se retiró de la vivienda y radicó la denuncia correspondiente, temiendo por su seguridad y la de su familia. Intervino el Juzgado de Instrucción Penal N° 1.