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Un tenso episodio se vivió durante la noche del lunes en la Escuela N° 64 de Las Heras, a raíz de la manipulación de una batería de litio. Personal de Bomberos acudió a las instalaciones del establecimiento tras recibir una alerta por la presencia de humo y gases en una de las aulas.

El operativo se desarrolló entre las 22:45 y las 23:45. Al arribar a la institución, efectivos de la División Cuartel 11° se entrevistaron con la docente a cargo, quien informó que un alumno había cortado con una tijera la batería de litio de un auricular. La acción provocó una reacción química, con liberación de humo y un fuerte olor.

Ante esta situación, los bomberos procedieron a ventilar los ambientes y retiraron de inmediato la batería dañada. Para su contención, neutralización e inmovilización segura, el dispositivo fue colocado dentro de un recipiente con arena fina.

Posteriormente, la batería quedó bajo custodia y fue trasladada para su resguardo definitivo en la sede del cuartel. No se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Una vez finalizadas las tareas preventivas y recopilados los datos correspondientes, la comisión regresó a la base operacional sin otras novedades.

Prevención y cuidados

La presencia constante de dispositivos electrónicos (auriculares inalámbricos, celulares, vapers, consolas portátiles y cargadores) en el ámbito educativo exige reforzar las pautas de manejo seguro entre niños y adolescentes:

Riesgos de daño mecánico: Las baterías de ion de litio contienen capas metálicas extremadamente delgadas impregnadas de electrolito inflamable. El corte, la perforación o el aplastamiento con objetos metálicos (tijeras, compases, abrochadoras) genera un cortocircuito masivo e instantáneo, provocando un fenómeno de embalamiento térmico (thermal runaway).

Las baterías de ion de litio contienen capas metálicas extremadamente delgadas impregnadas de electrolito inflamable. El corte, la perforación o el aplastamiento con objetos metálicos (tijeras, compases, abrochadoras) genera un cortocircuito masivo e instantáneo, provocando un fenómeno de embalamiento térmico (thermal runaway). Liberación de gases tóxicos y corrosivos: La descomposición química libera vapores de fluoruro de hidrógeno y monóxido de carbono que provocan irritación aguda en las vías respiratorias, mucosas y ojos.

Qué hacer ante una emergencia

Evacuar y aislar: En caso de humo o hinchazón de un dispositivo, aislar la zona y evacuar el aula hacia sectores ventilados de inmediato. No intentar extinguir con agua de grifo convencional: Salvo que se cuente con un agente extintor adecuado o abundante flujo para enfriamiento, el manejo debe hacerse sofocando la pieza en materiales inertes secos como arena fina o polvo de piedra para limitar la oxigenación y absorber la temperatura. Concientización: Difundir entre el cuerpo docente y los alumnos que los componentes electrónicos dañados o en desuso no deben ser manipulados ni desarmados bajo ninguna circunstancia.

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