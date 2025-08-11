Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo hecho de violencia conmociona a la localidad de Las Heras. Un joven de 33 años permanece en terapia intensiva tras ser atacado por varios individuos y recibir un fuerte golpe en la cabeza, justo en la zona donde tenía una placa de titanio.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 13:30 horas en la calle 13 de Diciembre, cuando la víctima caminaba por la vereda frente a un local comercial y fue sorprendido por el violento grupo que lo dejó gravemente herido y tendido en la vía pública.

Según pudo saber La Opinión Austral, la víctima recibió un fuerte golpe en la parte de la nuca, precisamente en una zona de la cabeza donde tenía una placa de platino producto de un disparo que había sufrido años atrás. El impacto provocó que fuera trasladado de urgencia al hospital local, donde el equipo médico decidió su internación en la Unidad de Terapia Intensiva debido a la gravedad del cuadro.

Sin embargo, al realizarle estudios más detallados, los profesionales descubrieron que también presentaba una herida de arma blanca en la zona de la espalda. Lo llamativo del caso es que la lesión no presentaba sangrado activo y la ropa no mostraba cortes visibles, lo que abre interrogantes sobre el momento en que pudo haberse producido. La fiscalía trabaja para establecer si la herida corresponde al mismo ataque o a un hecho anterior.

En los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa y se concretó la detención de varias personas presuntamente vinculadas al violento ataque

El joven permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Su estado es crítico y se aguarda la evolución en las próximas horas.

Allanamientos y detenciones

Durante la mañana del lunes, por orden del Juzgado de Instrucción N° 1, personal de la División de Investigaciones (DDI) llevó adelante varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Los operativos, supervisados por el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodromos, y por el director de Investigaciones y Narcocriminalidad, comisario mayor Pablo Méndez, arrojaron resultados positivos. En los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa y se concretó la detención de varias personas presuntamente vinculadas al violento ataque.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido, así como en el análisis de las lesiones para determinar el tiempo y las circunstancias en que fueron infligidas.

