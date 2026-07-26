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Un grave hecho de maltrato animal originó una investigación judicial en la localidad de Los Antiguos. El caso comenzó cuando una mujer de 34 años detectó que su perra presentaba síntomas de envenenamiento en un sector cercano al paso fronterizo Río Jeinimeni, sobre la Ruta Provincial Nº 41.

Inmediatamente, realizó las primeras maniobras para estabilizar al animal y lo trasladó a un centro veterinario para su tratamiento. Al difundir lo ocurrido en un grupo de mensajería vecinal, recibió el aporte de un testigo que aportó datos clave para la investigación.

Según el relato de un vecino, su hijo había estado en el lugar durante la tarde y observó a un hombre identificado por su apellido como responsable de arrojar objetos al suelo. Por este motivo, la denunciante sostiene que dicho individuo sería el autor del envenenamiento de su mascota.

Las actuaciones quedaron caratuladas inicialmente como “a determinar” y fueron giradas al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de la localidad de Las Heras, donde se continuará investigando para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.