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La interconexión eléctrica entre El Pluma y Perito Moreno avanza hacia la puesta en funcionamiento de sus primeras etapas. En El Pluma ya comenzaron las pruebas técnicas y, una vez concluidas, se evaluará la conexión del tendido que llega hasta Perito Moreno.

El personal se encuentra trabajando en el lugar.

La obra estuvo paralizada desde noviembre de 2022 por falta de pago, cuando registraba un 25% de avance. En junio de 2024, la gestión del gobernador Claudio Vidal retomó las gestiones para reanudar los trabajos y completar la infraestructura pendiente.

El proyecto integraba los planes provinciales de expansión eléctrica anunciados en 2013. Para financiar esas obras se preveía utilizar fondos nacionales correspondientes a Santa Cruz a través del fideicomiso eléctrico, conformado por el cargo del 6 por mil aplicado en las facturas como compensación a la provincia por no estar interconectada.

En 2018 se había difundido una carta de intención para ampliar la línea de 132 kV. El proceso licitatorio comenzó en 2019 y tuvo cuatro prórrogas antes de recibir ofertas en julio de 2020. La obra, financiada por Fondo Fiduciario Público UniRSE, fue licitada ese mismo mes.

Durante una recorrida reciente por las instalaciones de El Pluma, Vidal supervisó los avances y afirmó: “Nosotros estamos haciendo lo que otros dejaron abandonado”. La continuidad del proyecto se impulsó mediante acuerdos y mecanismos de financiamiento para completar las tareas pendientes.

Pruebas y conexión prevista

Las verificaciones técnicas en El Pluma están en marcha y se prevé completarlas en los próximos días, siempre que se mantengan las condiciones operativas necesarias. En Perito Moreno, el tendido ya está ejecutado, pero resta comprobar si la infraestructura reúne las condiciones para conectarse al sistema.

De acuerdo con la planificación, esa instancia podría desarrollarse durante los primeros días de diciembre. La fecha dependerá de los resultados de las pruebas y de que se cumplan las condiciones de seguridad y funcionamiento. Mientras tanto, Servicios Públicos Sociedad del Estado capacita a su personal técnico para la futura operación del sistema.

La interconexión busca integrar el abastecimiento eléctrico y fortalecer la infraestructura energética del noroeste santacruceño. Su puesta en funcionamiento permitirá acompañar la demanda de hogares, instituciones, comercios y actividades productivas de la región. La disponibilidad de energía también es considerada una condición necesaria para impulsar inversiones, emprendimientos y el desarrollo de las localidades.

Cómo se encontraba la obra cuando asumió Vidal

La obra de interconexión eléctrica El Pluma–Perito Moreno–Los Antiguos quedó paralizada en noviembre de 2022 por demoras administrativas, cambios de financiamiento y problemas de pago a la contratista, cuando registraba un avance cercano al 25%, tras años de anuncios iniciados en 2013 y licitaciones tramitadas entre 2019 y 2020.

Avance de obra del interconectado El Pluma – Perito Moreno – Los Antiguos.

El proyecto formaba parte de los planes de expansión eléctrica anunciados en 2013. En un principio, se preveía financiarlo con fondos nacionales del fideicomiso eléctrico, integrado por el cargo del 6 por mil aplicado en las facturas para compensar a Santa Cruz por no estar conectada al sistema nacional. En 2018 se firmó una carta de intención para ampliar la línea de 132 kV.

El proceso licitatorio comenzó en 2019 y, tras cuatro prórrogas, recibió ofertas en julio de 2020. La obra fue adjudicada a la constructora Rovella Carranza S.A. Sin embargo, los trabajos avanzaron lentamente y se paralizaron en noviembre de 2022 por atrasos en el pago de los certificados de obra.

Al asumir Claudio Vidal, en diciembre de 2023, el proyecto seguía pendiente de reactivación. En junio de 2024, su gestión retomó las gestiones para completar los trabajos, según lo había informado La Opinión Austral.